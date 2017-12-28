Трое россиянок — в топ-10 по итогам 13-го тура ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии

Российские шахматистки Александра Костенюк, Полина Шувалова и Александра Горячкина занимают пятое, шестое и восьмое места соответственно по итогам 13-го тура чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Саудовской Аравии.