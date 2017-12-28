Трое россиянок — в топ-10 по итогам 13-го тура ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии
Российские шахматистки Александра Костенюк, Полина Шувалова и Александра Горячкина занимают пятое, шестое и восьмое места соответственно по итогам 13-го тура чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Саудовской Аравии.
В партии 13-го тура Костенюк сыграла вничью с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Шувалова одержала победу над представительницей Индии Харикой Дронавалли, а Горячкина проиграла турецкой шахматистке Екатерине Аталык.
Ранее сообщалось, что Владимир Федосеев сыграл вничью в партии 13-го тура на ЧМ по рапиду.
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