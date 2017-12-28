Федосеев сыграл вничью в партии 13-го тура на ЧМ по рапиду

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Россиянин Владимир Федосеев занимает второе место по итогам 13-го тура чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Саудовской Аравии.

Российский гроссмейстер завершил вничью партию 13-го тура с представителем Китая Юй Янъи. В активе россиянина 9 очков. Лидирует в зачёте норвежец Магнус Карлсен с 9,5 балла.

В топ-10 также входят: Пётр Свидлер (четвёртое место), Алексей Грищук (шестое место), Ян Непомнящий (восьмое место) и Владислав Артемьев (девятое место).

Ранее сообщалось, что Карякин сыграл вничью с Панцулаей в 12-м туре ЧМ по рапиду.

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