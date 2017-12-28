Карякин сыграл вничью с Панцулаей в 12-м туре ЧМ по рапиду
Российский гроссмейстер Сергей Карякин не смог одержать победу в 12-м туре чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Саудовской Аравии.
Карякин разошёлся миром с грузинским шахматистом Леваном Панцулаей. Спортсмены согласились на ничью на 52-м ходу.
После 12 туров в активе Карякина семь баллов и 38-е место в турнирной таблице чемпионата. Панцулая с 7,5 балла расположился на 18-й строчке.
Ранее сообщалось, что Карякин победил Салеха Салема в 11-м туре ЧМ по рапиду.
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