В шаге от титула: российские шахматисты заняли второе и третье место на ЧМ по быстрым шахматам

Российские гроссмейстеры Владимир Федосеев и Ян Непомнящий заняли второе и третье место на чемпионате мира по быстрым шахматам в дисциплине рапид. Чемпионом второй раз в истории стал Вишванатан Ананд, на тай-брейке дважды переигравший Федосеева. Лучший шахматист мира Магнус Карлсен упустил шанс попасть в тройку призёров из-за поражения белыми фигурами Александру Грищуку в заключительном туре. О последнем дне соревнований — в материале RT.

После десяти туров лидерство в сводной таблице чемпионата захватил россиянин Владимир Федосеев. По итогам первых двух дней турнира он не потерпел ни одного поражения и на половину очка опережал соотечественника Петра Свидлера, индийца Вишванатана Ананда и китайца Ван Хао.

Однако первенствовал Федосеев недолго. После 12-го тура его сместил с первой строчки действующий чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен, нанёсший Владимиру первое поражение на турнире. В очном матче норвежец с честью вышел из затяжного эндшпиля и выжал из мизерного преимущества проходную пешку, а с ней — и победу. В этот момент показалось, что вряд ли кто-то сможет помешать Карлсену в третий раз в карьере выиграть чемпионат мира по рапиду. Напомним, ранее он брал золото в 2014-м и 2015-м.

Кажется, поверил в это и сам Магнус, что привело к излишней расслабленности с его стороны. В результате он сначала не смог одолеть китайского гроссмейстера Хао Ванга, великолепно проведшего второй игровой день, а затем уступил россиянину Владиславу Артемьеву, который настолько безошибочно действовал белыми, что поймать его на контратаке гениальному норвежцу так и не удалось.

Осечками соперника с удовольствием воспользовался Виши Ананд. Индийцу удалось одержать знаковую и очень важную победу над Александром Грищуком. Отечественный шахматист допустил ошибку, забаррикадировав чернопольного слона за сдвоенной пешкой. В результате Ананд смог перехватить преимущество в центре доски, а затем развернул полноценные боевые действия на королевском фланге.

Vishy Anand beats Grischuk to catch Carlsen going into the final round of the World Rapid Championship! (if tied a blitz playoff will follow, though money is split) https://t.co/PwrHviSpfO#c24live#RiyadhChesspic.twitter.com/hnqna6RbwK — chess24.com (@chess24com) 28 декабря 2017 г.

Фактически выяснение отношений между индийцем и россиянином стало определяющим в борьбе за медали, так как имевшие кроме них перед 13-м туром по девять очков Свидлер, Ян Непомнящий, Бу и Федосеев разошлись друг с другом миром, причём Пётр и Ян ударили по рукам после восьмого хода, что напоминало своего рода разрешённый «договорняк». Вероятно, шахматисты пошли на это, чтобы сэкономить силы перед заключительным туром. Более того, преследовавшие их визави также преимущественно согласились на ничьи.

В итоге после 14 тура круг претендентов на чемпионство сузился до восьми человек, а первое место оккупировали Ананд с Карлсеном, набравшие по 10 очков. На пол-балла от них отставали сразу четверо россиян — мощно накатившие на финиш Непомнящий и Артемьев и, напротив, забуксовавшие Федосеев и Свидлер. Пётр в заключительный соревновательный день вовсе не сумел одержать ни одной победы, четырежды сыграв вничью. В одной компании с россиянами расположились также китайские гроссмейстеры Бу и Ванг.

Самые интересные события развернулись в последнем решающем туре. Карлсену выпало завершать турнир белыми фигурами против Грищука, а Ананду — чёрными с Бу, поэтому вероятность чемпионства норвежца была значительно выше. Ещё больше она возросла, когда индиец с китайцем на 11 ходу неожиданно объявили ничью, хотя игра только началась. Однако фаворит был удовлетворён и половине набранного очка, а Сянчжи видимо устраивало место в пятёрке.

Удивительно, но ровно после 11 хода Карлсен начал терять преимущество в собственной партии. Добравшаяся до третьей горизонтали пешка Грищука существенно осложнила жизнь чемпиону мира, и все попытки Магнуса исправить ситуацию ни к чему не привели. Александр будто мстил норвежцу за победы над Непомнящим и Федосеевым. В результате на 60 ходу он был вынужден капитулировать, и поставил точку на своих чемпионских притязаниях.

Ну а Грищук не только реализовал собственное преимущество и поднялся на итоговое шестое место, но и помог Федосееву и Непомнящему оказаться на подиуме. Впрочем, оба и сами сделали для этого всё возможное, выиграв свои партии белыми — у Ванга и Артемьева соответственно.

Впрочем, борьба за первое место на этом не закончилась. Ананд, Непомнящий и Федосеев в итоге набрали по 10,5 баллов. Ян остался третьим по дополнительным показателям, а Виши с Владимиром пришлось провести тай-брейк за звание чемпиона мира. В первой партии индиец хотя и владел преимуществом белыми, но не настолько очевидным, чтобы у Федосеева не появилось шанса исправить ситуацию. Однако на 23 ходу россиянин вместо попытки разменять ферзей и раздвоить пешки совершил тактический просчёт, подвинув пешку на а4. После этого опытный Ананд с удовольствием дожал соперника на классе.

В ответной партии Владимир в дебюте попытался создать опасность на королевском фланге, но упустил центр и не смог придумать ничего достойного. На 20 же ходу Федосеев сорвался и отдал коня за пешку. Успеха данный ход не принёс — контратака завершилась переходом пешки в ферзи. Ананд панике поддаваться не стал, выстоял и даже одержал вторую победу.

Таким образом, Виши удалось во второй раз в карьере после 2003 года стать чемпионом мира в рапиде. Но и Федосееву не стоит расстраиваться. 22-летний шахматист из Санкт-Петербурга провёл сильный турнир, и лишь отсутствие опыта помешало ему удержать лидерство и вырвать победу в нужный момент. А второе место на чемпионате мира в его возрасте — отличный результат.