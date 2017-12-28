Федосеев потерпел первое поражение на ЧМ по рапиду, уступив Карлсену в 12-м туре

Российский гроссмейстер Владимир Федосеев проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в 12-м туре чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Саудовской Аравии.

Россиянин был вынужден капитулировать на 84-м ходу. Это поражение стало для Федосеева первым на турнире.

Благодаря этой победе Карлсен набрал своё девятое очко и возглавил турнирную таблицу чемпионата. Федосеев занимает вторую строчку (8,5 балла). Такое же количество очков у индийца Вишванатана Ананда и россиянина Петра Свидлера.

В десятку сильнейших также входит Владислав Артемьев, занимающей девятое место с восемью очками.

Ранее сообщалось, что россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с Леваном Панцулаей в 12-м туре ЧМ по рапиду.