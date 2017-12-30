Норвежский шахматист Карлсен стал чемпионом мира по блицу
Норвежский шахматист Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу, который проходил в Саудовской Аравии.
В ходе турнира Карлсен набрал 16 очков из 21 возможного, на 1,5 балла опередив россиянина Сергея Карякина и представителя Индии Вишванатана Ананда, занявших второе и третье места соответственно.
It's official!— chess24.com (@chess24com) 30 декабря 2017 г.
Gold: Carlsen ($250,000)
Silver: Karjakin ($100,000)
Bronze: Anand ($100,000)https://t.co/hYBpQjbszJ#c24live#RiyadhChesspic.twitter.com/XJ7uRdjbVm
В десятку сильнейших на ЧМ по блицу вошёл ещё один россиянин, Пётр Свидлер, финишировавший восьмым.
Ранее сообщалось, что Карякин сыграл вничью с Анандом и утратил лидерство на чемпионате мира по блицу.
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