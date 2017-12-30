Норвежский шахматист Карлсен стал чемпионом мира по блицу

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Норвежский шахматист Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу, который проходил в Саудовской Аравии.

В ходе турнира Карлсен набрал 16 очков из 21 возможного, на 1,5 балла опередив россиянина Сергея Карякина и представителя Индии Вишванатана Ананда, занявших второе и третье места соответственно.

В десятку сильнейших на ЧМ по блицу вошёл ещё один россиянин, Пётр Свидлер, финишировавший восьмым.

Ранее сообщалось, что Карякин сыграл вничью с Анандом и утратил лидерство на чемпионате мира по блицу.

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