Карякин сыграл вничью с Анандом и опустился на второе место в таблице ЧМ по блицу

Действующий чемпион мира по блицу Сергей Карякин сыграл вничью с чемпионом мира по рапиду Вишванатаном Анандом в матче 18-го тура ЧМ по блицу в Саудовской Аравии.