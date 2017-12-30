Карякин сыграл вничью с Анандом и опустился на второе место в таблице ЧМ по блицу

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Действующий чемпион мира по блицу Сергей Карякин сыграл вничью с чемпионом мира по рапиду Вишванатаном Анандом в матче 18-го тура ЧМ по блицу в Саудовской Аравии.

Россиянин разошёлся миром с индийцем.

В параллельной встрече норвежец Магнус Карлсен переиграл представителя Китая Лин Диженя.

Таким образом, Карякин опустился на вторую строчкумв турнирной таблице ЧМ по блицу, а Карлсен занял единоличное первое место.

Ранее Карякин одержал победу в 17-м туре ЧМ по блицу в Саудовской Аравии.

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