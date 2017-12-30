Карякин одержал победу в 17-м туре ЧМ по блицу в Саудовской Аравии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал вторую победу подряд на чемпионате мира по блицу в Саудовской Аравии.

В партии 17-го тура ЧМ россиянин обыграл азербайджанца Шахрияра Мамедьярова и сохранил лидерство в турнирной таблице.

Ближайший преследователь Карякина норвежец Магнус Карлсен также одержал победу. Он переиграл армянина Тиграна Петросяна.

У Карякина и Карлсена по 12,5 очка после 17 туров, однако россиянин опережает норвежца по дополнительным показателям.

Ранее Карякин обыграл украинца Антона Коробова и вернулся на первое место в таблице ЧМ по блицу в Саудовской Аравии.