Карякин обыграл Коробова и вернулся на первое место в таблице ЧМ по блицу в Саудовской Аравии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над украинцем Антоном Коробовым в партии 16-го тура чемпионата мира по блицу в Саудовской Аравии.

Действующий чемпион мира по блицу прервал свою четырёхматчевую безвыигрышную серию и вернулся на первое место в турнирной таблице ЧМ.

Прежний лидер Магнус Карлсен сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом.

У Карякина и Карлсена одинаковое количество очков, но россиянин по дополнительным показателям имеет преимущество.

Ранее Карякин проиграл Карлсену в 15-м туре ЧМ по блицу в Саудовской Аравии.