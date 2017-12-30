Карякин обыграл Коробова и вернулся на первое место в таблице ЧМ по блицу в Саудовской Аравии

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над украинцем Антоном Коробовым в партии 16-го тура чемпионата мира по блицу в Саудовской Аравии.

Действующий чемпион мира по блицу прервал свою четырёхматчевую безвыигрышную серию и вернулся на первое место в турнирной таблице ЧМ.

Прежний лидер Магнус Карлсен сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом.

У Карякина и Карлсена одинаковое количество очков, но россиянин по дополнительным показателям имеет преимущество.

Ранее Карякин проиграл Карлсену в 15-м туре ЧМ по блицу в Саудовской Аравии.

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