Карякин проиграл Карлсену в 15-м туре ЧМ по блицу в Саудовской Аравии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл действующему чемпиону мира по шахматам норвежцу Магнусу Карлсену на чемпионате мира по блицу в Саудовской Аравии.

Карлсен победил россиянина, играя белыми фигурами.

Норвежец поднялся на первое место в турнирной таблице ЧМ. Карякин, потерпев поражение, опустился на вторую строчку.

В 2016 году Карякин и Карлсен встречались в борьбе за титул чемпиона мира по шахматам. После 12 партий счёт был ничейным. Был назначен тай-брейк, где победу праздновал Карлсен.

Ранее Карякин, поделив очки с Яном Непомнящим, третий раз подряд сыграл вничью на ЧМ по блицу.