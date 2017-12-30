Карякин, поделив очки с Непомнящим, третий раз подряд сыграл вничью на ЧМ по блицу

Российский гроссмейстер Сергей Карякин третий раз подряд сыграл вничью на чемпионате мира по блицу в Саудовской Аравии.

В 14-м туре Карякин разошёлся миром с соотечественником Яном Непомнящим.

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен обыграл азербайджанца Шахрияра Мамедьярова.

По итогам 14 туров Карякин занимает первое место, Карлсен и Непомнящий расположились на четвёртом и пятом местах, на полбалла отставая от лидера.

Ранее сообщалось, что три российских шахматиста попали в топ-5 после 13-го тура ЧМ по блицу в Саудовской Аравии.