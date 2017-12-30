Три российских шахматиста вошли в пятёрку лучших по итогам 13-го тура ЧМ по блицу

Российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью в 13-м туре чемпионата мира по блицу в Саудовской Аравии.

Карякин разошёлся миром с китайцем Лижэнем Дином. Россиянин Ян Непомнящий одержал победу над представителем Китая Хао Вангом, Пётр Свидлер сыграл вничью с Ю Янги. После 13 туров Карякин продолжает лидировать, Непомнящий занимает четвёртое место, Свидлер — пятое. Ранее Карякин сыграл вничью в первой партии второго соревновательного дня ЧМ по блицу.