Три российских шахматиста вошли в пятёрку лучших по итогам 13-го тура ЧМ по блицу

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Российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью в 13-м туре чемпионата мира по блицу в Саудовской Аравии.

Карякин разошёлся миром с китайцем Лижэнем Дином.

Россиянин Ян Непомнящий одержал победу над представителем Китая Хао Вангом, Пётр Свидлер сыграл вничью с Ю Янги.

После 13 туров Карякин продолжает лидировать, Непомнящий занимает четвёртое место, Свидлер — пятое.

Ранее Карякин сыграл вничью в первой партии второго соревновательного дня ЧМ по блицу.

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