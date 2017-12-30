Карякин сыграл вничью в первой партии второго соревновательного дня ЧМ по блицу
Российский гроссмейстер Сергей Карякин начал с ничьей во второй соревновательный день чемпионата мира по блицу, который проходит в Саудовской Аравии.
Карякин поделил очки с китайцем Хао Вангом.
В следующей партии Карякин встретится с китайцем Лижэнем Дином.
Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен переиграл россиянина Александра Грищука.
Ранее российский шахматист Эрнесто Инаркиев был наказан техническим поражением по результатам матча первого тура чемпионата мира по блицу против Карлсена.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.