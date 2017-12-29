Инаркиеву засчитали техническое поражение на ЧМ по блицу за отказ продолжать партию с Карлсеном

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Российский шахматист Эрнесто Инаркиев был наказан техническим поражением по результатам матча первого тура чемпионата мира по блицу против норвежца Магнуса Карлсена.

Об этом сообщается на официальном сайте Российской федерации шахмат.

Во время игры Инаркиев в тот момент, когда его король находился под шахом, произвёл недопустимый ход, однако Карлсен этого не заметил и продолжил партию. Россиянин остановил часы, подозвал арбитра, который засчитал победу Инаркиеву.

Позднее главный судья Таким Николопулос отменил решение линейного судьи и призвал шахматистов продолжить партию. Инаркиев это делать отказался, за что ему было засчитано техническое поражение.

Позднее россиянин подал апелляцию на решение Николопулоса, однако она была отклонена.

После 11 туров Инаркиев занимает 85-е место в турнирной таблице чемпионата (5 баллов), Карлсен — 23-й (7 очков).

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Сергей Карякин после первого соревновательного дня возглавляет турнирную таблицу чемпионата мира по блицу, который проходит в Саудовской Аравии.

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