Купание министра в Сене и усиление мер безопасности: что обсуждают в преддверии Олимпиады

Меньше чем за две недели до старта Олимпиады так и не решено, состоятся ли запланированные соревнования на открытой воде в реке Сене. На фоне информации о сохраняющемся высоком уровне загрязнения министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в реке, а мэр Парижа Анн Идальго обещала сделать это на следующей неделе. Между тем ранее в сети циркулировали слухи об угрозе отмены Игр из-за политической нестабильности в стране, но МОК опроверг их и назвал частью кампании по дезинформации. Тем не менее в олимпийскую столицу стекаются тысячи силовиков как из других регионов Франции, так и из-за границы для усиления мер безопасности. А в России, вероятно, впервые за 40 лет не покажут Игры по телевидению.

До старта Олимпиады в Париже осталось менее двух недель, однако впечатления, что город готов к проведению крупнейшего старта четырёхлетия, совсем не складывается. В социальных сетях периодически появляются фотографии незавершённого благоустройства: мусор, разрушенные и неотремонтированные тротуары, пустые клумбы. Но больше всего опасений, как и в предыдущие месяцы, вызывает состояние воды в Сене, где должны состояться соревнования по плаванию и триатлону.

Согласно аналитическим отчётам, опубликованным мэрией Парижа в конце июня, качество воды оставляет желать лучшего. Причиной тому называли «неблагоприятный гидрологический режим»: обилие дождей, сильные стоки, небольшое количество солнечного света, температуры ниже сезонных норм и загрязнения из верховий реки. Весной фиксировалось превышение уровня загрязнения кишечной палочкой и другими бактериями.

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В связи с этим в оргкомитете наконец-то признали, что ситуация требует плана Б. Как сообщил его руководитель Тони Эстанге, соревнования на открытой воде в случае проблем с Сеной перенесут в город Вер-сюр-Марн. А в триатлоне вообще могут отменить плавательную часть, что станет, пожалуй, одним из самых спорных решений, ведь это существенным образом поменяет расклады сил в соревнованиях.

В администрации Парижа, однако, сохраняется позитивный настрой. Заместитель мэра Пьер Рабадан уверен, что олимпийскому турниру ничто не угрожает, а градоначальница французской столицы Анн Идальго пообещала искупаться в Сене на следующей неделе. Между тем министр спорта страны Амели Удеа-Кастера уже подала ей пример и совершила небольшой заплыв. Правда, выглядело это действо комично. Чиновница облачилась в гидрокостюм, полностью закрывавший тело, и шапочку. После этого она отметила бодрящую температуру воды, которая составляла около 20 °С. Опробовать воду лично обещал и президент Франции Эммануэль Макрон, однако пока не сделал этого.

Между тем Идальго обвинила главу государства в неуважении к французам из-за назначения внеочередных парламентских выборов перед Олимпиадой. По её мнению, это могло «испортить праздник». На фоне политической нестабильности и ожидаемых акций протестов даже поползли слухи о возможной отмене Игр из-за невозможности обеспечить безопасность её участников. Масла в огонь подлил Макрон, заявивший в одном из выступлений, что некоторые предложения левых и правых в оппозиции вносят раскол в общество и могут спровоцировать гражданскую войну. Поговаривали, что всё это изрядно напугало главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Однако в организации поспешили опровергнуть слухи. В специальном заявлении, опубликованном в соцсетях МОК, было сказано, что циркулирующая информация не соответствует действительности и является частью «кампании по дезинформации против Франции, МОК и его президента, а также Олимпийских игр».

Тем не менее некоторые страны отправляют в столицу Олимпиады своих военных и полицейских, чтобы помочь в поддержании правопорядка. Так, из Испании в Париж прибудут 175 сотрудников правоохранительных органов. Как сообщил Le Journal du Dimanche, на турнире будут работать минимум 2 тыс. иностранных полицейских и военнослужащих, в том числе из США, Польши, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Литвы и Нидерландов. Кроме того, в начале июля 5 тыс. полицейских прибыли в столицу из других регионов Франции.

Тем временем определился и состав российских спортсменов, которые примут участие в Играх. Их будет лишь 15 человек, вопреки прогнозам МОК, ожидавшего в Париже 36 атлетов из России. В последние дни широко обсуждался вопрос возможной поездки на Олимпиаду борца Шамиля Мамедова, не отозвавшего своё согласие после коллективного решения сборной о пропуске соревнований. Он оказался единственным россиянином, попавшим в финальную заявку от Объединённого мира борьбы. Сам спортсмен никак не комментировал это обстоятельство, а глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили призывал не торопиться с выводами и подождать финального слова уроженца Дагестана. В итоге после нескольких дней напряжённости было объявлено, что Мамедов отказался от выступления на Играх в связи с обострением старой травмы.

Таким образом, в Париж отправятся теннисисты Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Елена Веснина, батутистка Анжела Бладцева, велогонщики Тамара Дронова, Алёна Иванченко и Глеб Сырица, пловец Евгений Сомов, гребцы Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко.

Финансовое обеспечение проезда и проживания всех индивидуальных нейтральных спортсменов взял на себя МОК. Им приобрели билеты на перелёт до Парижа и обратно, обеспечили проживание в Олимпийской деревне, а также необходимую материально-техническую поддержку.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что федеральные телеканалы впервые за 40 лет могут не показать трансляции Олимпиады. По некоторым данным, на «Матч ТВ» сочли необоснованными траты на приобретение соответствующих прав, а представители Okko выразили мнение, что событие с учётом отстранения российских спортсменов не представляет большого интереса для аудитории в РФ.