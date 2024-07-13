Министр спорта Франции искупалась в Сене

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера сдержала своё обещание искупаться в реке Сене перед Олимпиадой в Париже.

«Мы сказали, что будем готовы к Олимпиаде, и мы готовы. Это потрясающе, обещание выполнено! Я очень тронута. Меня сподвигла на это идея показать работу, которая проводилась государственными службами и сообществами в течение последних четырёх лет», — приводит слова Удеа-Кастера RMC Sport.

Купание в Сене было запрещено в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды.

Напомним, что в августе 2023 года были отменены тестовые соревнования по плаванию в Сене из-за сомнений в качестве воды.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что российские олимпийские чемпионы получили выплаты в 500 тыс. за недопуск на Игры-2024.