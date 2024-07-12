У мэрии Парижа нет опасений по поводу проведения соревнований на реке Сене
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«Мы надеемся, что ситуация ещё немного улучшится, но у нас нет никаких опасений насчёт возможности провести соревнования, они состоятся», — приводит слова Рабадана Le Parisien.
Купание в Сене было запрещено в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды.
Напомним, что в августе 2023 года были отменены тестовые соревнования по плаванию на Сене из-за сомнений в качестве воды.
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что оргкомитет Игр в Париже может перенести соревнования на открытой воде в другой город.