У мэрии Парижа нет опасений по поводу проведения соревнований на реке Сене

Заместитель мэра Парижа Пьер Рабадан уверен, что ситуация с рекой Сеной не повлияет на олимпийский турнир.

«Мы надеемся, что ситуация ещё немного улучшится, но у нас нет никаких опасений насчёт возможности провести соревнования, они состоятся», — приводит слова Рабадана Le Parisien.

Купание в Сене было запрещено в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды.

Напомним, что в августе 2023 года были отменены тестовые соревнования по плаванию на Сене из-за сомнений в качестве воды.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что оргкомитет Игр в Париже может перенести соревнования на открытой воде в другой город.