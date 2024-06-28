Спортсмены с нейтральным статусом получат на Олимпиаде материальную поддержку

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что все спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, получат материально-техническую поддержку на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Как и все другие спортсмены, участвующие в Олимпийских играх — 2024 в Париже, нейтральные атлеты имеют право на проживание в Олимпийской деревне, а также на материально-техническую поддержку, необходимую для их участия в Играх», — цитирует пресс-службу МОК ТАСС.

На данный момент приглашение на Игры получили 23 россиянина.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что МОК огласил список теннисистов, допущенных к Играм в Париже.