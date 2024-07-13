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Борец Мамедов отказался от участия в Олимпиаде

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В Федерации спортивной борьбы России сообщили, что Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпийских играх в Париже.
Борец Мамедов отказался от участия в Олимпиаде
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Ситуация с участием Мамедова в Олимпийских играх прояснилась. В субботу он принял окончательное решение о невозможности участия в Олимпиаде в связи с рецидивом травмы», — приводит сообщение федерации ТАСС.

Пресс-служба Объединённого мира борьбы (UWW) сообщала, что Мамедов включён в заявку на олимпийский турнир.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Мамиашвили заявил, что никто из допущенных борцов не изъявил желания поехать на Олимпиаду.

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