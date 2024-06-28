RMC Sport: за месяц до Олимпиады качество воды в Сене всё ещё плохое

Согласно аналитическим отчётам мэрии Парижа, река Сена по-прежнему слишком загрязнена.

«Качество воды остаётся ухудшенным из-за неблагоприятного гидрологического режима: дождей, сильного стока, небольшого количества солнечного света, температуры ниже сезонных норм и загрязнения из верховий», — цитирует представителя мэрии RMC Sport.

Напомним, что в августе 2023 года были отменены тестовые соревнования по плаванию в Сене из-за сомнений в качестве воды. Сообщалось, что соревнования по триатлону на Олимпиаде также могут быть отменены из-за загрязнения воды.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее стало известно, что сборная Франции по плаванию на открытой воде не может тренироваться в Сене из-за загрязнения.