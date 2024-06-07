Сборная Франции по плаванию на открытой воде не может тренироваться в Сене из-за загрязнения

У сборной Франции по плаванию на открытой воде не получается тренироваться в Сене перед Олимпийскими играми в Париже.

«Ежедневные проверки с 1 июня в восьми точках выше по течению от олимпийского объекта показывают ухудшение качества воды в Сене», — говорится в материале France Info.

Отмечается, что причиной стали обильные дожди в мае.

Купание в Сене было запрещено в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды.

Напомним, что в августе 2023 года были отменены тестовые соревнования по плаванию в Сене из-за сомнений в качестве воды. Сообщалось, что соревнования по триатлону на ОИ также могут быть отменены из-за загрязнения воды.

Ранее сообщалось, что Журова допускает, что олимпийские соревнования на Сене не состоятся.