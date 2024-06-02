Впервые за шесть лет: Бивол нокаутировал Зинада и защитил чемпионские пояса WBA и IBO в полутяжёлом весе

Дмитрий Бивол не оставил шансов Малику Зинаду и защитил чемпионские пояса WBA Super и IBO в полутяжёлом весе. На протяжении всего боя он владел серьёзным преимуществом и уже в стартовом раунде отправил соперника в нокдаун. А в шестом судья был вынужден вмешаться и остановить поединок, поскольку ливиец перестал отвечать на многочисленные удары. Это позволило россиянину оформить первый нокаут с 2018 года. После окончания схватки председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх сообщил, что объединительный поединок Бивола с Артуром Бетербиевым состоится 12 октября.

2 июня в Саудовской Аравии должно было состояться одно из самых ожидаемых событий года в мировом боксе. Дмитрию Биволу и Артуру Бетербиеву предстояло определить абсолютного чемпиона планеты в полусреднем весе. Но на планах крест поставила травма колена последнего.

Однако обладатель поясов WBA и IBO не хотел, чтобы вся его подготовка прошла напрасно, и изъявил желание всё равно выйти на ринг в указанную дату. Ему оперативно подобрали нового соперника в лице малоизвестного Малика Зинада, большинство боёв проведшего в Бельгии и на Мальте. Зато он имел аналогичную с россиянином статистику — 22:0.

Ливийцу удалось завоевать пару региональных титулов, а в апреле он решением судей одолел Джерома Пампелона в поединке за второе место в рейтинге IBF. Несмотря на это, было очевидно, что претенденту поможет лишь чудо. Но сам он пытался храбриться и даже обещал произвести переворот в своей категории.

Также по теме «Обсуждается перенос даты на осень»: Бетербиев порвал мениск и не проведёт бой с Биволом в июне Артур Бетербиев получил травму мениска на тренировке и не сможет принять участие в объединительном поединке с Дмитрием Биволом,...

Бивол отнёсся к произошедшему спокойно и напомнил, что повреждения являются неотъемлемой частью бокса.

«Это спорт, тут часто бывает подобное. Тем более у Артура такое не в первый раз. Травмы реально случаются, от этого никто не застрахован. У меня у самого бывает, что то одно болит, то другое», — приводит слова атлета «Спорт-Экспресс».

Более того, он впервые взял на бой сыновей, у которых как раз в школе начались каникулы.

«У меня появилось желание, чтобы они посмотрели изнутри, чем занимается папа. Конечно, это непросто. С другой стороны, я их уже два месяца не видел, соскучился. Всё так совпало, чтобы они приехали и посмотрели. Они прилетели два дня назад с моим отцом. Им очень интересно, они любят компании, ходят от одной виллы к другой, плавают, интересуются, когда я буду лицом к лицу с соперником», — добавил боксёр.

В итоге ему удалось порадовать детей. Хотя стартовало противостояние очень непросто для чемпиона. Более высокий Зинад действовал в высшей степени грамотно и пользовался преимуществом в антропометрических данных. Он здорово работал с дальней дистанции и регулярно выбрасывал мощный джеб, не позволяя оппоненту сближаться.

Однако стоило Дмитрию немного разозлиться и взвинтить обороты, как ливиец оказался в нокдауне. Сперва он выбросил отличный левый боковой, а затем провалил пытавшегося ответить соперника и провёл мощнейшую серию. В итоге претендент оказался на настиле, но быстро пришёл в себя и поднялся на ноги.

После этого он лишился уверенности в себе, и в дальнейшем поединок проходил уже под диктовку фаворита. Он, перекрываясь в высоком блоке, постоянно шёл вперёд и оказывал давление, оттаптывая переднюю ногу. Малик, напротив, слишком низко опускал руки. В одном из эпизодов он был за это наказан: Дмитрий разбил ему нос.

Чемпион почувствовал запах крови и методично разбивал оппонента. Даже складывалось впечатление, что он не выкладывался на все 100% и не до конца подключал ноги. В третьем отрезке ливийца всё чаще запирали у канатов. Россиянин неумолимо увеличивал тоннаж ударов, нанося серьёзный урон. Ответные выстрелы, как правило, приходились в блок.

В четвёртом раунде Дмитрий принялся работать и по корпусу, функционально просаживая Зинада. Регулярно отлично заходил и фирменный левый боковой, с которым соперник ничего не мог поделать. Неудивительно, что у того начало заканчиваться терпение. Он корчил рожи и пытался вывести фаворита из себя. В перерыве это даже привело к небольшой стычке.

Окончательно же интрига умерла в шестой трёхминутке. Всё началось с отличного правого бокового от Бивола, вслед за которым зашла ещё парочка ударов. Малика откровенно зашатало, и россиянин бросился на добивание. Ливицец просто стоял и принимал мощнейшие серии у канатов, даже не поднимая рук. А когда чемпион запер его в углу, в дело наконец вмешался судья.

Таким образом, отечественный боксёр одержал 23-ю победу в профессиональном боксе при нуле поражений. Также он провёл седьмую защиту пояса WBA Super и дебютную — IBO.

Но самое главное — впервые за шесть лет удалось взять верх досрочно. Дмитрия многие упрекали за скучный стиль. Он действительно часто доводил свои поединки до решения судей, спокойно набирая очки и не рискуя. На глазах же у детей он записал себе в актив 12-й нокаут в карьере. Последней его жертвой в данном смысле стал Салливан Баррера в марте 2018-го.

«Думаю, я красиво выиграл этот бой. Я профессионал и умею подстраиваться под любого соперника, даже если его меняют незадолго до поединка. Нокаут? Не сомневался, что моя мощь никуда не делась», — заявил довольный чемпион на ринге.

А председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх порадовал приятными новостями. Он сообщил, что бой Бивола и Бетербиева состоится 12 октября.