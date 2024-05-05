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Бивол — о срыве боя с Бетербиевым: надо спокойно относиться и быть терпеливым

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол высказался о срыве поединка с соотечественником Артуром Бетербиевым.
Бивол — о срыве боя с Бетербиевым: надо спокойно относиться и быть терпеливым
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Pelham

«Бывает. Надо спокойно к этому относиться и быть терпеливым. Что дальше? Пока сам ещё не знаю», — цитирует Бивола «Спорт День За Днём».

4 мая стало известно, что Бетербиев получил травму во время подготовки к бою с Биволом.

Поединок между спортсменами должен был пройти 1 июня в Саудовской Аравии. По информации ESPN, Бивол проведёт защиту титула в схватке с представителем Ливии Маликом Зинадом, который заменит Бетербиева.

Ранее менеджер Бивола высказался о переносе поединка с Бетербиевым.

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