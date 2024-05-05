Бивол — о срыве боя с Бетербиевым: надо спокойно относиться и быть терпеливым

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол высказался о срыве поединка с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Бывает. Надо спокойно к этому относиться и быть терпеливым. Что дальше? Пока сам ещё не знаю», — цитирует Бивола «Спорт День За Днём».

4 мая стало известно, что Бетербиев получил травму во время подготовки к бою с Биволом.

Поединок между спортсменами должен был пройти 1 июня в Саудовской Аравии. По информации ESPN, Бивол проведёт защиту титула в схватке с представителем Ливии Маликом Зинадом, который заменит Бетербиева.

Ранее менеджер Бивола высказался о переносе поединка с Бетербиевым.