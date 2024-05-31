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Бивол — о срыве поединка с Бетербиевым: особенного удивления не было

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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол высказался о срыве поединка с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Была уверенность, что мы отбоксируем 1 июня. Но когда бой отложили, особенного удивления не было. Не потому, что я что-то знал, а потому, что я давно в боксе. Знаю, что такие ситуации бывают. И мне нужно было сразу переключиться на новый бой», — цитирует Бивола «Чемпионат».

4 мая стало известно, что Бетербиев получил травму во время подготовки к бою с Биволом.

Поединок между спортсменами должен был пройти 1 июня в Саудовской Аравии. Бивол проведёт защиту титула в схватке с представителем Ливии Маликом Зинадом, который заменит Бетербиева.

Ранее сообщалось, что Бетербиев перенёс операцию и начал восстановление.

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