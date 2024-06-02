Бивол — о первом нокауте за шесть лет: не сомневался, что моя мощь никуда не делась

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол прокомментировал победу над ливийцем Маликом Зинадом.

«Думаю, что я красиво выиграл этот бой. Я профессионал и умею подстраиваться под любого соперника, даже если его меняют незадолго до поединка. Нокаут? Я не сомневался, что моя мощь никуда не делась», — сказал Бивол после боя.

Поединок в Саудовской Аравии досрочно завершился в шестом раунде.

На счету 33-летнего россиянина теперь 22 победы, 12 из которых нокаутом.

Напомним, что изначально соперником Бивола должен был стать его соотечественник Артур Бетербиев, но он снялся с боя из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Бивол оказался тяжелее Зинада перед титульным боем.