Бивол: у меня контракт с Саудовской Аравией

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал о соглашении с Саудовской Аравией касательно своих выступлений.

«Это хорошо для индустрии бокса. У меня контракт с Саудовской Аравией. Скорее всего, я буду боксировать здесь. Есть определённые договорённости. И я стараюсь от них мысленно не отходить, мыслить реалистично в рамках того, что подписал с Саудовской Аравией», — цитирует Бивола «Чемпионат».

На счету 33-летнего обладателя пояса WBA Бивола 21 победа (11 — нокаутом). В последнем бою Бивол победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура.

Следующий поединок россиянин проведёт с представителем Ливии Маликом Зинадом 1 июня.

Ранее Бивол высказался о срыве поединка с соотечественником Артуром Бетербиевым.