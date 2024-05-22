Слёзы Загитовой, обман Трусовой, похвала Дикиджи и признание Авербуха: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова отпраздновала 22-летие на море и растрогалась после видеоролика поклонников, а Александра Трусова и Софья Самоделкина рассказали, как пошли на обман, чтобы поздравить одну из подруг с днём рождения в больнице. Никита Пчеляков удивил и даже возмутил экспертов заявлением о том, что у чемпиона мира Ильи Малинина плохое скольжение, а Наталья Бестемьянова, напротив, назвала американца одним из выдающихся фигуристов современности, поставив при этом с ним в один ряд Владислава Дикиджи и Евгения Семененко. Между тем, Брайан Жубер выразил поддержку российским спортсменам в связи с отстранением от международных соревнований.

Ложь Трусовой и Самоделкиной

Александра Трусова рассказала, как однажды ей пришлось пойти на обман, чтобы поздравить с днём рождения одного близкого человека. Вице-чемпионка Олимпиады-2022 не стала называть имени, лишь отметила, что в свой праздник девочка оказалась в больнице.

«Нас не хотели к ней пускать, только родителей. Мы решили, что это очень грустно, что она будет одна. Я заранее приезжала, спрашивала, получится ли сделать ей сюрприз, но нам отказывали. Сначала мы расстроились, а потом узнали, что можно пройти, если ты записался к врачу», — рассказала Александра в шоу Анастасии Скопцовой «Есть история».

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И тогда спортсменка вместе с подругами Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной решили пойти на эту хитрость и записались на одно время к разным врачам. Главное для них было получить пропуск в больницу.

«Это было волнительно. Меня еле пустили, хотя я опоздала на три минуты, потому что переходила из одного корпуса в другой. Я прохожу, сажусь, терапевт спрашивает, что меня беспокоит, а у меня нет проблем... Я сказала: «Знаете, я же спортсменка, когда нагрузки большие, голова болит». Начинает задавать какие-то общие вопросы, когда это началось, я говорю: «Месяца два». Спрашивает про болезни, давление меряет. В итоге говорит: «Наверное, в таком возрасте — мигрень». Я десять минут сидела с серьёзным лицом, мне было очень сложно. Я не умею врать или лукавить, не дано мне это», — призналась Трусова.

Самоделкина же тогда опоздала почти на полчаса, и её не хотели пропускать в больницу, так что пришлось настаивать. Сотрудница регистратуры вынуждена была позвонить врачу.

«Я слышу, что она начинает что-то говорить, а сама в трубку начинаю кричать: «Пропустите, пожалуйста, у меня критическая ситуация с мамой». Я почти уже со слезами на глазах, а я умею заплакать специально. В итоге меня пропустили, я получила эту карточку. Маша опоздала на 45 минут, её уже не смогли пустить», — заметила Софья.

День рождения Загитовой

На минувшей неделе Алине Загитовой исполнилось 22 года. Свой праздник олимпийская чемпионка встретила в отпуске на море, а большинство поздравлений получила онлайн. Так, Анна Щербакова опубликовала видеоролик с подборками смешных и трогательных моментов с участием Алины. А фанаты фигуристки сняли очень эмоциональный ролик, рассказывающий о карьерном пути спортсменки. Девушка так растрогалась, что не смогла сдержать слёз.

«Иногда даже не осознаю, сколько людей меня любят и ценят. Спасибо всем и каждому за веру в меня и колоссальную поддержку. Это меня очень вдохновляет и не даёт опускать руки», — прокомментировала это поздравление Загитова.

Необычное поздравление направил фигуристке Александр Галлямов.

«Много здоровья, много вкусных булок, много улыбок, много новых проектов и, как следствие, много новых слов для их обозначения! Жизнерадостная и улыбчивая Алина, мы же ещё и споём, и станцуем! С днем рождения, наша ЗАЯгитова!» — написал чемпион мира в своём Telegram-канале.

А заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не преминула удивиться, когда Загитова успела вырасти.

«Алине уже 22 года? А была такой крошкой. А сейчас уже не крошка, большая девочка. Хорошая выросла девочка, мне нравится. Я желаю Алине, чтобы дальше её карьера была не хуже, чем раньше, чтобы добивалась успехов в своих проектах. Я очень люблю Алину, она интересная, задорная, всегда с удовольствием работает, на неё приятно смотреть», — цитирует специалиста Sport24.

Нападки на Малинина

На минувшей неделе любители фигурного катания узнали новое имя: Никита Пчеляков. Он работает тренером по скольжению в группах Алексея Мишина и Валентины Чеботарёвой. Специалист удивил своей критикой в адрес чемпиона мира Ильи Малинина.

«Всё на прямых ногах, он не катит особо. Понятно, что Илья делает интересные акробатические вещи, сложные повороты, и то не очень чисто. Причём, у него очень красивая программа, но скольжение отсутствует. В итоге постановка теряет вид. То есть: «Вау, Илья прыгнул четверной аксель!». А дальше? Акцент на технику, и получается набор прыжков», — сказал Пчеляков.

Такое заявление вызвало недоумение у многих специалистов, в том числе у Тарасовой. По её словам, фигурист, обладающий средними способностями в скольжении, не может выигрывать крупные турниры уровня чемпионатов мира.

«Нет, Илья не катается безупречно, потому что кататься идеально невозможно, всегда надо стремиться его улучшить, но у него очень хорошее скольжение», — заявила она.

Gettyimages.ru

© International Skating Union

Высказался в защиту американского фигуриста и его агент Ари Закарян.

«Алексей Мишин был моим тренером на протяжении восьми лет, и мы до сих пор близкие друзья. Он для меня величина. Про Никиту Пчелякова я никогда не слышал, но если он считает, что у Ильи нет скольжения — это его мнение, он молодец, флаг ему в руки.На сегодняшний день Илья является действующим чемпионом мира и будет двигаться дальше. Надеюсь, что мы продолжим радовать любителей фигурного катания во всём мире», — цитирует Закаряна «Матч ТВ».

Мнение Бестемьяновой

У Натальи Бестемьяновой уровень катания Малинина также не вызывает вопросов. Именно его, а также двоих россиян, Владислава Дикиджи и Евгения Семененко, олимпийская чемпионка в танцах на льду выделила среди всех действующих фигуристов.

«В современном фигурном катании мне нравится индивидуальность. Если выделять спортсменов, то это Малинин, Дикиджи и Семененко. Эти ребята неординарные. Благодаря таким спортсменам в фигурном катании выражается индивидуальность», — отметила Бестемьянова.

В это межсезонье у Бестемьяновой и её мужа Игоря Бобрина появилась возможность внести свой вклад в создание ярких и выделяющихся постановок для вице-чемпиона страны Дикиджи. Они поставили для него произвольную программу.

«По тому, как он работал, воспринимал информацию — сильно напомнил юного Юдзуру Ханю. Ханю был намного младше, когда мы начинали с ним работать. У нас возникло ощущение, что Влад как губка все впитывает в себя. Очень приятное ощущение работы с талантливым человеком», — рассказала Бестемьянова.

Кстати, короткую программу Дикиджи поставил Егор Мурашов, который тоже остался под приятным впечатлением от сотрудничества с воспитанником Олега Татаурова.

РИА Новости

© Александр Вильф

Поддержка Жубера

Брайан Жубер во времена спортивной карьеры всегда был любимцем публики, в том числе и в России. Сейчас француз занят тренерской деятельностью и изредка выступает в шоу. Как он сам признался, форма оставляет желать лучшего — чтобы прыгать тройные прыжки, нужно сбросить около 12 кг лишнего веса.

В интервью «Матч ТВ» бывший фигурист рассказал, что работать тренером во Франции сложно — нельзя себе позволить надавить на спортсмена, а при лояльном подходе результаты оставляют желать лучшего. По его словам, французские дети были бы в шоке, если бы попали на тренировку к Этери Тутберидзе или Татьяне Тарасовой. При этом сам Брайан поддерживает отношения с российскими коллегами.

«Я до сих пор общаюсь с русскими спортсменами. Во времена карьеры фигуриста был близок с Алексеем Ягудиным, дружил с Евгением Плющенко, Сергеем Вороновым. Также у меня остались поклонники в России, они пишут, поддерживают меня. Русская аудитория мне всегда нравилась», — отметил экс-чемпион мира.

Жубер выразил поддержку россиянам из-за отстранения от международных турниров и заявил, что не понимает этого решения Международного союза конькобежцев. Он уверен, что в отсутствие сильнейших спортсменов снизился уровень самих соревнований.

«Мне очень жаль русских фигуристов. Соревноваться с ними всегда было интересно. С русскими любой турнир, особенно чемпионат Европы, выглядит конкурентоспособнее. Уровень упал, это касается женского одиночного и парного катания», — заявил француз.

Также Брайан назвал своей любимой фигуристкой Камилу Валиеву, а вот выбрать между двумя своими давними друзьями и соперниками — Плющенко и Ягудиным — не смог.

«Они оба потрясающие!» — подчеркнул француз.

РИА Новости

© Владимир Песня

Выбор Авербуха

А вот Илья Авербух, напротив, свой выбор в извечном споре о Ягудине и Плющенко сделал, причём давно. Об этом он рассказал в шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев».

«С Женей мы особо не пересекались никогда (для обсуждения графиков шоу. — RT). Возвращаясь к прошлому: у вас была такая история с Алиной отчасти, а когда-то была у Жени с Лёшей Ягудиным — тоже была дуэль. Не то что надо было выбирать сторону, но Лёша пришёл ко мне, и мы стали вместе, командой. Соответственно, я выбрал сторону. В общем, как и с тобой — я с тобой. Автоматически ты становишься... ну не врагом, но недружественной стороной. Я не могу сказать, что с Женькой были конфликты. Но я с Лёшей, точка», — заявил постановщик.

Он также объяснил, почему выступает сторонником того, чтобы фигуристы выступали в шоу только одного продюсера, а не разных. Такие «перебежки» сама Медведева назвала «фигурнокатательной проституцией».

«Моя задача — сделать бренд, чтобы у людей возникал рефлекс: если Авербух приехал, значит, там будут чемпионы. И дальше: там будут интересные номера, сюжетная линия, особый свет — и мы выйдем с катарсисом. И только там зритель сможет увидеть Медведеву, Ягудина, Тотьмянину/Маринина. И это мотивация купить билет. А если сегодня увидел тебя в одном шоу, потом в другом — потерялась вся история», — отметил Авербух.

Отношение Ягудина к бегу

Алексей Ягудин тем временем стал почётным гостем масштабного бегового мероприятия — полумарафона «ЗаБег». Фигурист, который в прошлом году пробежал «звёздную» стометровку в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве, отметил, что сейчас не готов был выйти на такую серьёзную дистанцию.

«У меня всё-таки железное бедро, больные колени — только недавно их сделал. Вообще, если ты бегаешь каждый день по чуть-чуть, это нормально, но если ты вдруг встал и решил пробежать какую-то дистанцию — это не очень хорошо. Мы используем и эллипсы, и велосипеды, но бега у меня больше с собаками и дочкой Мишель. А всей семьёй мы чаще всего велики берём и чешем», — цитирует олимпийского чемпиона РИА Новости.

При этом Ягудин подчеркнул, что даже шокирован количеством участников и зрителей соревнований.

«Сегодня здесь найдётся дистанция для каждого — и полумарафон, и десятка, и километр. Мне, как спортсмену, — а спорт из меня уже никак не вытащить — видеть такое очень приятно. Что люди ходят не только в бары в пятницу вечером, но ещё и в воскресенье с утречка бегают», — заметил фигурист.