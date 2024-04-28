Медведева — Тюкавину: брат, забей пару голов сегодня «Зениту»
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«На стадионе у меня будет автограф-сессия. Будем болеть за «Динамо». Я всегда за Тюкавина, брат, забей пару сегодня», — цитирует Медведеву «Чемпионат».
Встреча между командами пройдёт 28 апреля. Начало — в 19:15 мск.
После 25 туров РПЛ «Зенит» набрал 50 очков. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. На второй позиции расположился «Краснодар», отстающий на один балл. Тройку лучших замыкает «Динамо» (44).
Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что «Зенит» может проиграть «Динамо».