Трусова заявила, что с Самоделкиной они сблизились после тяжёлых ситуаций в жизни
- РИА Новости
«Наша дружба началась с тяжёлых жизненных обстоятельств, о которых мы бы не очень хотели говорить в развлекательной программе», — сказала Трусова в шоу «Есть история».
«Дружим с прошлого сентября примерно. Мы хорошо общались, когда были в одной группе, а потом наша дружба стала крепче», — добавила Софья.
Напомним, что девушки вместе тренировались в группе Светланы Соколовской. В настоящий момент Самоделкина представляет академию Евгения Плющенко.
Ранее сообщалось, что Самоделкину стошнило прямо на льду — фигуристка пыталась это скрыть.