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Трусова заявила, что с Самоделкиной они сблизились после тяжёлых ситуаций в жизни

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Российские фигуристки Александра Трусова и Софья Самоделкина рассказали о своей дружбе.
Трусова заявила, что с Самоделкиной они сблизились после тяжёлых ситуаций в жизни
  • РИА Новости

«Наша дружба началась с тяжёлых жизненных обстоятельств, о которых мы бы не очень хотели говорить в развлекательной программе», — сказала Трусова в шоу «Есть история».

«Дружим с прошлого сентября примерно. Мы хорошо общались, когда были в одной группе, а потом наша дружба стала крепче», — добавила Софья.

Напомним, что девушки вместе тренировались в группе Светланы Соколовской. В настоящий момент Самоделкина представляет академию Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что Самоделкину стошнило прямо на льду — фигуристка пыталась это скрыть.

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