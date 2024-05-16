Трусова заявила, что с Самоделкиной они сблизились после тяжёлых ситуаций в жизни

Российские фигуристки Александра Трусова и Софья Самоделкина рассказали о своей дружбе.

«Наша дружба началась с тяжёлых жизненных обстоятельств, о которых мы бы не очень хотели говорить в развлекательной программе», — сказала Трусова в шоу «Есть история».

«Дружим с прошлого сентября примерно. Мы хорошо общались, когда были в одной группе, а потом наша дружба стала крепче», — добавила Софья.

Напомним, что девушки вместе тренировались в группе Светланы Соколовской. В настоящий момент Самоделкина представляет академию Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что Самоделкину стошнило прямо на льду — фигуристка пыталась это скрыть.