Напрасные старания: 26 сейвов Бобровского и пас Задорова не спасли «Флориду» и «Ванкувер» от поражений в Кубке Стэнли

«Флорида» дома уступила «Бостону» в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли и упустила возможность пробиться в финал конференции. При этом главным героем в составе «Пантерз» стал Сергей Бобровский, он совершил 26 сейвов и был признан третьей звездой встречи. В другом противостоянии результативный пас Никиты Задорова не помог «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон». Решающую шайбу за 39 секунд до конца основного времени забросил защитник «Ойлерз» Эван Бушар.

Идеальный матч Бобровского

«Флорида» имела прекрасную возможность закрыть противостояние с «Бостоном» уже в пятом матче. Она вела в серии со счётом 3:1 и вдобавок играла дома. К тому же соперники опять не досчитались травмированного капитана Брэда Маршана.

Однако прижатые к стенке «Брюинз» сумели неожиданно дать бой и возродить интригу. Они сделали ставку на активное начало и сходу принялись проводить одну острую атаку за другой, буквально прижав хозяев к воротам. Уже на пятой минуте Морган Гики открыл счёт. Нападающего забыли на пятаке, и тот, получив пас от Джейка Дебраска, перехитрил Сергея Бобровского.

До перерыва подопечные Пола Мориса так и не пришли в себя и нанесли всего четыре броска в створ. Более того, если бы не россиянин, могли уступать крупнее. Чего стоит эпизод, когда Давид Пастрняк вылез на ворота с правого края и бросил в ближний, но голкипер своевременно свёл щитки.

Во втором периоде характер встречи не изменился, более того Картер Верхаге ещё и оставил в меньшинстве. Наставнику «Флориды» пришлось переходить к крайним мерам. Он взял тайм-аут и, не выбирая выражений, накричал на хоккеистов. После он пошутил, что им просто требовалось немного ненормативной лексики. Удивительно, но данная задумка сработала. Спустя всего 11 секунд «Пантерз» выиграли вбрасывание, закрепились в чужой зоне и восстановили равновесие. Шайбу в сетку добил Сэм Райнхарт.

Тем обиднее оказался быстрый ответный гол «Бостона». Гости организовали стремительный контрвыпад и в несколько передач буквально разорвали чужую оборону, а Чарли Макэвою позволили спокойно прицелиться и выстрелить в правую от себя девятку. Однако Морис тут же решил помешать вратарю. Эпизод действительно получился неоднозначным. После просмотра повтора сложилось впечатление, Дэнтон Хайнен находился в «краске» и касался ноги голкипера. Но судьи заняли сторону гостей.

У хозяев не было другого выбора, кроме как устроить штурм чужих владений и раскрываться, позволяя визави врываться в свободные зоны. Они рисковали, прекрасно понимая, что за спиной у них стена в лице Бобровского. Тот выручал регулярно и сохранял интригу. Больше всего запомнился потрясающий двойной сейв, когда встретиться с вратарём решил Джейк Дебраск. Однако он не только щитком парировал выстрел в ближний нижний угол, но и справился с добиванием от Трента Фредерика.

В итоге Сергей отразил 26 бросков и, несмотря на поражение своей команды, был признан третьей звездой матча. Великолепно действовал и его коллега Джереми Свейман, совершивший даже больше спасений — 28 и не дрогнувший под навалом в концовке.

Таким образом, «Бостон» взял верх и получил возможность восстановить равновесие в серии в следующей встрече на родной арене. К тому же, наконец, может вернуться в строй Маршан. С другой стороны, «Флорида» уже дважды обыгрывала соперника на выезде.

Голевая передача Задорова

Куда более ярким получилось противостояние «Эдмонтона» и «Ванкувера». Примечательно, что на «Роджерс Плэйс» вратарь тоже стал одним из главных героев, но этого не хватило для победы. Одно из открытий нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли Артур Шилов записал себе в актив 27 сейвов. «Кэнакс» довольно неплохо начали и даже провели в стартовом отрезке шесть минут в большинстве, но так и не сумели отличиться. Зато соперники воспользовались первым же удалением в составе гостей. Леон Драйзайтль выстрелом из правого круга вбрасывания открыл счёт.

После «Ойлерз» продолжили владеть преимуществом и неоднократно могли увеличить разницу, если бы не латвийский страж ворот. Незадолго до перерыва давление всё-таки сказалось. Хозяева воспользовались неразберихой в обороне гостей, а Райан Ньюджент-Хопкинс идеальным броском в дальний угол не оставил шансов голкиперу.

Однако, попав в сложнейшую ситуацию, команда Рика Токкета сумела проявить характер. Отрадно, что начало камбэку положил Никита Задоров. Россиянин вбросил шайбу в зону, но она была заблокирована. Тем не менее, снаряд подхватил Элиас Линдхольм, а Конор Гарланд благодаря рикошету вынудил Кэлвина Пикара капитулировать. Таким образом, россиянин записал себе в актив уже восьмое очко. Попутно он стал всего четвёртым защитником в истории клуба, набравшим так много в первых десяти играх плей-офф.

В концовке «Ванкувер» пошёл ва-банк и снял Шилова. И ход сработал, причём не обошлось без доли везения. Дакота Джошуа на 59-й минуте отправил шайбу в сетку фактически от конька оппонента. У всех присутствующих на арене болельщиков в тот момент не осталось сомнений — впереди овертайм.

Но «Эдмонтон» не горел желанием продолжать выяснение отношений: они прижали «Кэнакс» к воротам, не позволили им выйти из обороны и вырвали победу за 39 секунд до сирены. Щелчок Эвана Бушара оказался слишком хорош, а Шилов вдобавок был закрыт на пятаке и толком не видел момент броска.