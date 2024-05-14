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Кожевников: Кузнецов — молодец, держится, а Ничушкину не хватило характера

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о ситуации вокруг нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.
Кожевников: Кузнецов — молодец, держится, а Ничушкину не хватило характера
  • AP
  • © David Zalubowski

«Плохо для Ничушкина, ситуация нехорошая. Похоже, что у него произошёл рецидив, не сдержался, но это вещь такая… Поэтому лучше не начинать и не попадать в эти рецидивы. На этой ерунде уже и Ничушкин, и Кузнецов сгорели. Но Евгений — молодец, держится, а Ничушкину не хватило характера», — цитирует Кожевникова Legalbet.

14 мая появилась информация о том, что Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам лиги. Он отстранён на шесть месяцев и больше не сыграет в плей-офф.

С 15 января Ничушкин уже проходил программу помощи игрокам НХЛ, но вернулся на лёд в марте.

В текущем сезоне россиянин провёл восемь матчей в плей-офф, в которых набрал десять (9 + 1) очков.

Ранее сообщалось, что табличка с фамилией Ничушкина уже удалена из раздевалки «Колорадо».

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