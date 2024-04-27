Нокаут от Русской Кувалды: Кудряшов сокрушил Робутти в первом раунде

Дмитрий Кудряшов одержал уверенную победу над Леандро Робутти на турнире в Москве. Аргентинец активнее начал поединок и вынудил россиянина уйти в глухую оборону. Однако выждав, пока весящий более 137 кг соперник вымахается и устанет, Кувалда перехватил инициативу. А в концовке первого раунда он левым боковым отправил латиноамериканца в глухой нокаут. Тот не мог прийти в себя несколько минут, и врачам даже пришлось воспользоваться кислородным баллоном.

Дмитрий Кудряшов не долго протянул без профессионального бокса. В сентябре 2022-го россиянин уступил Сослану Асбарову единогласным решением судей и объявил о завершении карьеры. Однако спустя менее чем год он вернулся на ринг и нокаутировал Сэма Шьюмейкера уже в стартовом раунде. А в марте бывший претендент на титул чемпиона мира не оставил шансов Деандре Севейджу.

При этом он не скрывал желания провести реванш с Асбаровым. Ветеран даже заявил о сделанном бойцу поп-ММА главой Pravda Boxing Хетагом Цопановым предложении в размере 5 млн рублей, но тот, якобы, отказался. В ответ Кобра пообещал оторвать бывшему сопернику голову и напомнил, что декалассировал его.

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Но сначала Русской Кувалде в любом случае предстояло провести ещё одно разминочное противостояние — с Леандро Робутти в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Аргентинец считался явным андердогом, ведь к 38 годам не добился особых успехов и в основном сражался на родине. Не вызывала впечатления и его статистика: 11 побед и шесть поражений. Зверь даже успел подраться в Екатеринбурге, где в 2022-м уступил Георгию Юновидову.

Единственное, латиноамериканец был не менее мощный, чем его соперник. Всё же в шести случаях он брал верх нокаутом. Плюс, оказался тяжелее Кудряшова более чем на 12 кг — 137,75 кг против 125,15 кг. Вдобавок Робутти изо всех сил привлекал к себе внимание.

«Привет, Кувалда, я пришёл, чтобы побить тебя. Я заберу твои деньги, а ты заплатишь за мой ужин», — обратился он к россиянину.

Тот в ответ пообещал сделать всё, чтобы аргентинец ответил за сказанное.

«Робутти сейчас скромен, но буквально позавчера обещал меня, мягко говоря, победить. Придётся отвечать. У нас в России не принято говорить и не делать. Мои габариты? Бью я по-прежнему быстро. Это никак не повлияет на мои качества. Если бы хотел завершить карьеру, вы бы меня не увидели на пресс-конференции. Кудряшов будет боксировать… До какого возраста боксировал Бернард Хопкинс… До 51 года. А я попробую до 55 лет. Так что вы ещё долго будете за мной наблюдать на ринге», — цитирует боксёра Sports.ru.

Вопреки ожиданиям, гость начал противостояние достаточно смело и активно. Он словно понимал: его шанс заключается как раз в том, чтобы удивить значительно превосходящего в классе конкурента в дебюте. В данный отрезок за россиянина было тревожно. С одной стороны, его превосходство в опыте и технике не вызывало сомнений. С другой, в тяжёлой категории любой удар грозит стать последним, особенно когда речь идёт о таком большом весе.

Робутти понёсся вперёд и выбрасывал серии. Особенно опасно смотрелись его левые джеб и апперкот. Бывшему претенденту на пояс чемпиона планеты приходилось перекрываться у канатов в глухой обороне и отвечать наотмашь. Сложно сказать, всё ли складывалось по плану фаворита, но постепенно огромный соперник с заметным животом, устал.

Теперь инициатива перешла к фавориту. Он, никуда не торопясь, аккуратно пристреливался, подготавливая фирменные кувалды, и методично разбивал защиту латиноамериканца одиночными выстрелами. Часто у него проходили прямые сквозь блок. А пара мощнейших ударов чудом не попали в цель.

Однако, складывалось впечатление, Зверь дотерпит до перерыва. Но в концовке стартового раунда всё неожиданно было кончено. Леандро допустил роковую ошибку, пустившись в размен. Его левый апперкот пришёлся по воздуху, тогда как левый боковой Дмитрия получился идеальным. Добить соперника для него стало делом техники. Он подготовил оппонента к нокауту ещё парой правых, а затем зарядил сумасшедший по силе левый точно в челюсть.

Аргентинец моментально рухнул на канвас, а судья остановил противостояние на отметке 2 минуты и 35 секунд. Пока россиянин сдержанно радовался, Робутти никак не мог прийти в себя. За него было страшно. Врачам даже пришлось вынести кислородный балон, а к голове боксёра прикладывали лёд. К счастью, он всё же поднялся на ноги.

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Кудряшов же не только одержал третью победу подряд после возвращения на ринг, но и завоевал чемпионский пояс «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в тяжёлом весе. После окончания поединка он не стал бросать вызовы конкретным спортсменам.

«Что дальше? Поеду домой. О чём ещё мечтать? Я чемпион. Куда больше? В принципе готов драться. Меня ведь называют пенсионером и постоянно вызывают. Я готов», — заявил он в прямом эфире.

Зато Русская Кувалда вспомнил о неприятном инциденте, произошедшим с ним за две недели до боя. Неизвестный поджёг его автомобиль в родном Волгодонске.

«Перед боями у меня пропадает уже вторая машина. Я бы хотел передать привет тем ребятам или тому человеку, который поджёг её. Ну, ты и гад, конечно...я тебя найду обязательно. Давайте его сюда. Он не выйдет. Он может только делать такие подлянки. Пусть сидит и дрожит», — добавил Кудряшов.