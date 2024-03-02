Боксёр Севейдж ждёт возможности, чтобы начать процесс получения гражданства РФ

Американский боксёр Деандре Севейдж хочет получить российское гражданство.

«Я жду этой возможности. Я сейчас проехал по стране, Россия и люди здесь мне очень нравятся. Можно даже сказать, что меня начали сильно поддерживать перед боем», — цитирует спортсмена ТАСС.

Севейдж 2 марта в Губкине Белгородской области проведёт поединок с Дмитрием Кудряшовым.

27 февраля депутат Госдумы от Белгородской области Никита Румянцев сообщил, что Севейдж намерен стать гражданином Российской Федерации.

Ранее американский боксёр Севейдж назвал Россию великой страной.