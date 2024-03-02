RT в Telegram
Подпишись

Боксёр Севейдж ждёт возможности, чтобы начать процесс получения гражданства РФ

Короткая ссылка
Американский боксёр Деандре Севейдж хочет получить российское гражданство.
Боксёр Севейдж ждёт возможности, чтобы начать процесс получения гражданства РФ
  • РИА Новости

«Я жду этой возможности. Я сейчас проехал по стране, Россия и люди здесь мне очень нравятся. Можно даже сказать, что меня начали сильно поддерживать перед боем», — цитирует спортсмена ТАСС.

Севейдж 2 марта в Губкине Белгородской области проведёт поединок с Дмитрием Кудряшовым.

27 февраля депутат Госдумы от Белгородской области Никита Румянцев сообщил, что Севейдж намерен стать гражданином Российской Федерации.

Ранее американский боксёр Севейдж назвал Россию великой страной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить