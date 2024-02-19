RT в Telegram
Подпишись

Титов: реванш Вагабова с Кудряшовым возможен

Короткая ссылка
Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов высказался о возможном реванше между российским бойцом смешанного стиля Вагабом Вагабовым и боксёром Дмитрием Кудряшовым.
Титов: реванш Вагабова с Кудряшовым возможен
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Реванш Вагаба Вагабова с Дмитрием Кудряшовым возможен. Но только если этого захочет сам Дмитрий. Сейчас вообще нет понимания, будет ли Кудряшов продолжать карьеру. В принципе, это можно обсуждать, как и бой Вагабова со Штырковым, но уже по правилам бокса в качестве реванша.

Но бой с Чжаосинем Чжаном из Китая сейчас точно невозможен. Китайский боксёр теперь официальный претендент, ему сейчас точно не нужны подобные бои. Его в следующем бою ждёт схватка за титул чемпиона мира!» — приводит слова Титова пресс-служба RCC.

Напомним, что 11 июня 2022 года Кудряшов нокаутировал Вагабова на первой минуте боксёрского боя в полуфинальном поединке Гран-при лиги Pravda в тяжёлом весе в Москве.

На счету Вагабова 24 победы, одно поражение и одна ничья. У Кудряшова 26 побед и шесть поражений.

Ранее сообщалось, что боксёр Рой Джонс посетит Игры Будущего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить