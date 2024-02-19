Титов: реванш Вагабова с Кудряшовым возможен

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов высказался о возможном реванше между российским бойцом смешанного стиля Вагабом Вагабовым и боксёром Дмитрием Кудряшовым.

«Реванш Вагаба Вагабова с Дмитрием Кудряшовым возможен. Но только если этого захочет сам Дмитрий. Сейчас вообще нет понимания, будет ли Кудряшов продолжать карьеру. В принципе, это можно обсуждать, как и бой Вагабова со Штырковым, но уже по правилам бокса в качестве реванша.

Но бой с Чжаосинем Чжаном из Китая сейчас точно невозможен. Китайский боксёр теперь официальный претендент, ему сейчас точно не нужны подобные бои. Его в следующем бою ждёт схватка за титул чемпиона мира!» — приводит слова Титова пресс-служба RCC.

Напомним, что 11 июня 2022 года Кудряшов нокаутировал Вагабова на первой минуте боксёрского боя в полуфинальном поединке Гран-при лиги Pravda в тяжёлом весе в Москве.

На счету Вагабова 24 победы, одно поражение и одна ничья. У Кудряшова 26 побед и шесть поражений.

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