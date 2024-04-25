Боксёр Кудряшов намерен выступать до 55 лет

Бывший претендент на титул регулярного чемпиона мира по боксу по версии WBA Дмитрий Кудряшов признался, что планирует выступать до 55 лет.

«Если бы я хотел завершить, то вы бы меня не увидели на пресс-конференции. Кудряшов будет боксировать… До какого возраста боксировал Бернард Хопкинс… До 51 года. А я попробую до 55 лет. Так что вы ещё долго будете за мной наблюдать на ринге», — цитирует Кудряшова пресс-служба «Боксёрского клуба Рен ТВ».

Также он заявил, что его будущий соперник Даниэль Робутти ранее обещал взять над ним верх, и в скором времени аргентинцу предстоит ответить за свои слова. Ведь «в России не принято говорить и не делать». При этом Кудряшов отметил, что по-прежнему бьёт быстро, несмотря на прибавку в весе. На официальной процедуре взвешивания он показал результат в 125,15 кг. Правда, его оппонент всё равно оказался тяжелее (137,75).

Поединок между Кудряшовым и Робутти состоится 26 апреля в Москве и пройдёт в формате четырёх раундов.

Ранее американский боксёр Дэвин Хейни проиграл соотечественнику Райану Гарсии и лишился чемпионского титула по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).