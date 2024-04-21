Хейни уступил Гарсии и утратил пояс чемпиона по версии WBC
- Gettyimages.ru
- © Al Bello / Staff
Бой, в котором Хейни потерпел первое в карьере поражение, проходил в первом полусреднем весе и завершился победой Гарсии раздельным решением судей.
В преддверии поединка претендент провалил взвешивание, в результате чего бой между двумя спортсменами был лишён титульного статуса. После победы Гарсии пояс чемпиона стал вакантным.
Гарсия одержал 25-ю победу в карьере при одном поражении. Хейни проиграл первый бой из 32.
Ранее Камил Гаджиев сообщил, что бой между Исмаиловым и Минеевым по правилам бокса состоится 18 июля.