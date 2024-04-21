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Хейни уступил Гарсии и утратил пояс чемпиона по версии WBC

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Американский боксёр Дэвин Хейни проиграл соотечественнику Райану Гарсии и утратил чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Хейни уступил Гарсии и утратил пояс чемпиона по версии WBC
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello / Staff

Бой, в котором Хейни потерпел первое в карьере поражение, проходил в первом полусреднем весе и завершился победой Гарсии раздельным решением судей.

В преддверии поединка претендент провалил взвешивание, в результате чего бой между двумя спортсменами был лишён титульного статуса. После победы Гарсии пояс чемпиона стал вакантным.

Гарсия одержал 25-ю победу в карьере при одном поражении. Хейни проиграл первый бой из 32.

Ранее Камил Гаджиев сообщил, что бой между Исмаиловым и Минеевым по правилам бокса состоится 18 июля.

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