Хейни уступил Гарсии и утратил пояс чемпиона по версии WBC

Американский боксёр Дэвин Хейни проиграл соотечественнику Райану Гарсии и утратил чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Бой, в котором Хейни потерпел первое в карьере поражение, проходил в первом полусреднем весе и завершился победой Гарсии раздельным решением судей.

В преддверии поединка претендент провалил взвешивание, в результате чего бой между двумя спортсменами был лишён титульного статуса. После победы Гарсии пояс чемпиона стал вакантным.

Гарсия одержал 25-ю победу в карьере при одном поражении. Хейни проиграл первый бой из 32.

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