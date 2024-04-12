Кудряшов сразится с аргентинцем Робутти 26 апреля в Москве
- РИА Новости
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Четырёхраундовый поединок в тяжёлом весе возглавит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Кудряшов провёл последний поединок в начале марта, где в шестом раунде нокаутировал американца Деандре Севейджа.
Последний бой Робутти состоялся в декабре 2023 года, где он победил соотечественника Маурисио Роберто Каседо.
В соглавном поединке турнира известный по выступлениями на голых кулаках Олег Фомичёв встретится с беларусом Николаем Даниловым.
Также в рамках шоу состоятся полуфинальные поединки Гран-при турнира в тяжёлом весе. Формат боёв состоит из четырёх раундов по три минуты.
Давид Суров встретится с Германом Скобенко. В другом полуфинале встретятся Сергей Манжуев и Святослав Тетерин.
Ранее Агрба победил Боррего и стал претендентом на пояс IBA.