Кудряшов сразится с аргентинцем Робутти 26 апреля в Москве

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов проведёт свой следующий поединок с аргентинцем Леонардо Даниэлем Робутти в Москве 26 апреля.

Четырёхраундовый поединок в тяжёлом весе возглавит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Кудряшов провёл последний поединок в начале марта, где в шестом раунде нокаутировал американца Деандре Севейджа.

Последний бой Робутти состоялся в декабре 2023 года, где он победил соотечественника Маурисио Роберто Каседо.

В соглавном поединке турнира известный по выступлениями на голых кулаках Олег Фомичёв встретится с беларусом Николаем Даниловым.

Также в рамках шоу состоятся полуфинальные поединки Гран-при турнира в тяжёлом весе. Формат боёв состоит из четырёх раундов по три минуты.

Давид Суров встретится с Германом Скобенко. В другом полуфинале встретятся Сергей Манжуев и Святослав Тетерин.

Ранее Агрба победил Боррего и стал претендентом на пояс IBA.