Агрба победил Боррего и стал претендентом на пояс IBA
- Харитон Агрба
28-летний боксёр из России победил в поединке в весовой категории до 67 кг единогласным решением судей. Бой прошёл в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи.
«Сегодня я боксировал с очень опытным бойцом, он проповедует классический мексиканский стиль бокса, очень крепкий и бьющий соперник», — заявил Агрба.
Уроженец Гагры признался, что выбрал тактику «боксировать вторым номером, чтобы не рисковать».
«Постоянно держал дистанцию. Собой я доволен. Мы проделали большую работу, моя команда справилась со всеми трудностями во время подготовки к бою. К поединку я подошёл в отличной форме, и сегодня хорошо провёл всю дистанцию», — добавил Агрба.
В соглавном поединке вечера серебряный призёр Европейских игр россиянин Габил Мамедов (1-0) единогласным решением судей победил бронзового призёра чемпионата мира белоруса Дмитрия Асанова.
Ранее сообщалось, что российский боксёр Дмитрий Кудряшов нанёс поражение американцу Деандре Севейджу в поединке в Губкине Белгородской области.