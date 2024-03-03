Агрба победил Боррего и стал претендентом на пояс IBA

Серебряный призёр Европейских игр россиянин Харитон Агрба нанёс поражение мексиканцу Хосе Мигелю Боррего и стал претендентом на чемпионский пояс Международной боксёрской ассоциации (IBA).

28-летний боксёр из России победил в поединке в весовой категории до 67 кг единогласным решением судей. Бой прошёл в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи.

«Сегодня я боксировал с очень опытным бойцом, он проповедует классический мексиканский стиль бокса, очень крепкий и бьющий соперник», — заявил Агрба.

Уроженец Гагры признался, что выбрал тактику «боксировать вторым номером, чтобы не рисковать».

«Постоянно держал дистанцию. Собой я доволен. Мы проделали большую работу, моя команда справилась со всеми трудностями во время подготовки к бою. К поединку я подошёл в отличной форме, и сегодня хорошо провёл всю дистанцию», — добавил Агрба.

В соглавном поединке вечера серебряный призёр Европейских игр россиянин Габил Мамедов (1-0) единогласным решением судей победил бронзового призёра чемпионата мира белоруса Дмитрия Асанова.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Дмитрий Кудряшов нанёс поражение американцу Деандре Севейджу в поединке в Губкине Белгородской области.