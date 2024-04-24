«Его не смущало, что он меня чуть не задавил»: напавшего на Ирину Алексееву из UFC мигранта выдворят из страны

Мужчина, который оскорбил бойца UFC Ирину Алексееву и её подругу во время катания на велосипеде в Челябинске, будет выдворен из страны. Также мигрант уплатит административный штраф. По словам Алексеевой, нарушитель чуть не задавил девушек, после чего вышел из автомобиля и начал оскорблять их. Ему не понравилось, что они были в шортах и майках.

Крайне неприятный инцидент произошёл на этой неделе в Челябинске. У российского бойца UFC Ирины Алексеевой, выступающей в легчайшей весовой категории, возник конфликт с мигрантом из Таджикистана. Спортсменка вместе с подругой ехала на велосипеде, на них были джинсовые шорты и майки. Их подрезал на автомобиле мужчина, которому не понравился внешний вид девушек.

«Я услышала, как машина газует. Хотела уступить дорогу, а он ехал чётко на нас. Мы были в шортах... Он чётко подрезал и кричал грубые вещи, называл «русской свиньёй». Он попытался уехать, а я хотела остановить, хлопнула рукой по багажнику. Он выскочил и полетел на меня. Было видно, как он летел с агрессией. Но мы включили камеру, и он замедлился», — приводит слова Алексеевой «Чемпионат».

Как отметила спортсменка, мужчина начал ругаться и орать на них. Ему не понравился внешний вид Ирины.

«Затем я пыталась ему доказать, что он нарушил ПДД. Он орал, поскольку я тронула его багажник. И его не смущало то, что он меня чуть не задавил. А ещё он кричал: «Ты никто, ты русская свинья! У меня вообще прав нет, мне ваш закон не писан, езжу как хочу!» Спрашивал у меня, девушка я или мужчина. В итоге начали подходить люди. Он не выдержал и попытался уехать», — продолжила Алексеева.

По словам бойца UFC, в тот момент она с трудом сдерживалась, чтобы не ударить обидчика, который вёл себя неадекватно. Напомним, на счету спортсменки в смешанных единоборствах пять побед при двух поражениях.

«Я живу по законам. И понимаю, что не имею права поднимать на кого-то руку. Я спортсмен. Конечно, хотелось ударить! Я очень сильно сдерживалась, старалась подбирать слова, не материлась. Я очень сильно себя сдерживала», — объяснила Ирина.

Затем подруги выложили видео в социальные сети и на следующий день собрались идти в полицию, но утром Алексеевой позвонили и сообщили о задержании грубияна.

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«Приехал в марте, ездил не на своей машине и не имел прав. Не видел девушек в майках и шортах в 30-градусную жару? Реакция ужасная: он хотел переехать машиной. Я сказала полиции, что хотела бы его депортации», — сообщила боец UFC.

Задержанный на ломаном русском попросил прощения за своё поведение и пообещал, что больше такого не повторится. Впрочем, по словам Ирины, сделал он это для галочки, неискренне. Видео записали с пятой попытки.

«Даже сотрудник сказал: «Чего улыбаешься? Извинись нормально». У него ненависть в глазах была, он на нас даже смотреть не мог. Мне эти извинения нужны были как извинения перед всем обществом. Я гражданка России, хожу в шортах и майках, как ходит половина страны. Это оскорбление не лично меня, а всех девушек — каждая могла быть на моём месте. Грош цена его извинению! Для меня важно, чтобы этого человека не было в нашей стране», — отметила спортсменка в интервью РИА Новости.

Как позднее сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области, мужчина нарушил миграционное законодательство, а именно — правила въезда в Российскую Федерацию либо режим пребывания на территории государства.

«Ему назначено наказание — административный штраф и выдворение за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

При этом, по мнению бойца MMA Ивана Штыркова, подобные люди дискредитируют хороших ребят из Таджикистана, которых также немало в России.

«Алексеева права, не став замалчивать вопрос, подняв его на всеобщее обозрение. Я бы с такими людьми разговаривал по-мужски. Не знаю, нашлись бы у меня пристойные слова и обращения к нему», — сказал Штырков Metaratings.

В прошлом году в подмосковном Нахабине 20-летний уроженец Таджикистана напал на девушку во время пробежки за слишком короткие шорты. Он ударил её по лицу со словами: «Почему ты так одета?» Пострадавшая, к слову, была мастером спорта по лёгкой атлетике и готовилась к очередному забегу.

За неё вступились местные жители, одному из которых мигрант, объясняя мотивы своего поступка, заявил, что женщина не может быть спортсменкой. Позднее его задержали. Выяснилось, что на родине он состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.