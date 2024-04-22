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Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с мигрантами, избившими Героя России

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением в Московской области Героя России, предположительно, мигрантами.
Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с мигрантами, избившими Героя России

    Об этом СК сообщает в Telegram.

    Отмечается, что в деревне Вырубово мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя, который является Героем России.

    В ведомстве подчеркнули, что виновных до сих пор не привлекли к ответственности.

    Бастрыкин поручил провести проверку.

    16 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев потребовал пресекать попытки формирования мигрантами «этнических анклавов» в стране.

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