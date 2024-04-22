Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с мигрантами, избившими Героя России
Об этом СК сообщает в Telegram.
Отмечается, что в деревне Вырубово мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя, который является Героем России.
В ведомстве подчеркнули, что виновных до сих пор не привлекли к ответственности.
Бастрыкин поручил провести проверку.
16 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев потребовал пресекать попытки формирования мигрантами «этнических анклавов» в стране.