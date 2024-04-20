Неудачный дебют Спартанца: Корешков проиграл Умалатову на PFL 3, Мусаев и Рамазанов победили досрочно

Андрей Корешков потерпел поражение в главном поединке турнира PFL 3 в Чикаго с Магомедом Умалатовым. Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе так и не смог приспособиться к неудобной манере соотечественника и большую часть боя провёл в партере, уступив единогласным решением судей. В свою очередь, три других россиянина одержали уверенные победы. Мурад Рамазанов в первом же раунде «задушил» Лауреано Старополи, Шамиль Мусаев нокаутировал Логана Сторли в начале второго, а Тимур Хизриев провёл в клетке все 15 минут, но справился с Бреттом Джонсом.

Третий турнир PFL в сезоне обещал порадовать российских любителей MMA сразу четырьмя поединками с участием соотечественников. И если в трёх из них им предстояло соперничать с иностранными оппонентами, то закрывать программу вечера было доверено Андрею Корешкову и Магомеду Умалатову. Первый проводил дебютный бой в лиге, в то время как второй начинал очередной поход за заветным поясом и $1 млн призовых. Ранее он уже дважды квалифицировался в плей-офф, но оба раза был вынужден сняться с полуфинала. В 2022 году ему помешали проблемы с визой, а причины отказа от выступления в 2023-м так и остались неизвестны.

Первым же в клетку зашёл не знающий поражений Мурад Рамазанов (11-0), которого ожидало крайне непростое испытание. Лауреано Старополи бился в UFC три года и даже успел взять верх над экс-претендентом на титул Тиаго Алвесом, но затем был бит четыре раза подряд и уволен из промоушена. Однако он не отчаялся и завоевал пояс во французском Ares FC, благодаря чему и получил второй шанс построить карьеру в США.

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Однако Рамазанов подпортил Старополи впечатление от возвращения в Северную Америку. Понимая, что состязаться с россиянином в борьбе у него нет шансов, аргентинец попытался решить всё на первых же минутах и выбросил удар коленом. Однако он промахнулся и очутился в партере, где его ждало самое настоящее унижение. На протяжении трёх минут Мурад менял позиции, но не переставал избивать Лауреано. А когда тот устал получать по лицу из фулл-маунта и отдал спину, сразу поймал на удушающий. И набрал шесть баллов, резко увеличив свои шансы на попадание в топ-4 полусреднего веса по итогам регулярного чемпионата.

Для сравнения: полулегковесу Тимуру Хизриеву пришлось задержаться в клетке на все положенные 15 минут. Да, в грэпплерских навыках Бретт Джонс серьёзно уступал ему, но храбрости ему было не занимать. Он стартовал практически так же неудачно, как Старополи, но вернулся в вертикальное положение и предложил россиянину не только агрессивный размен в стойке, но даже сам исполнил тейкдаун. А после перерыва осмелел окончательно. Валлиец вновь пошёл бороться с россиянином и пробрался ему за спину, но завершить этот крестовый поход удушающим не сумел.

Хизриеву было необходимо уверенно отработать третий отрезок и зацементировать свою победу. И с этой задачей он справился. Да, нанести Джонсу серьёзный ущерб не удалось, да и попыток болевых больше не было, но склонить на свою сторону судей получилось. Те единогласно отдали Тимуру все три раунда и позволили набрать три очка, попутно сохранив идеальный рекорд (15-0).

На этом бои с участием россиян в рамках предварительной программы PFL 3 завершились, и пришла очередь зайти в клетку главным звёздам вечера. От результата поединков с их участием зависело то, на каком месте Рамазанов завершит первый день регулярки. К этому моменту он делил первую строчку в таблице полусреднего дивизиона с Доном Мэджем, уступая тому лишь по дополнительным показателям, но вполне мог опуститься ниже, если его конкуренты добьются успеха за меньшее время. Например, Гоити Ямаути это не удалось. Пусть тот и взял верх над Ниманом Грейси в бразильском дерби, заработал лишь три очка.

Шамиль Мусаев же выступил гораздо успешнее, хотя противостоял ему очень опасный оппонент. За карьеру Логан Сторли выиграл 15 схваток и даже завоевал временный титул Bellator в 77,1 кг, но до звания абсолютного чемпиона всё же не добрался, второй раз подряд уступив Ярославу Амосову. Однако он оставался силой, с которой нельзя не считаться, и был способен создать проблемы как в стойке, так и в партере.

И какое-то время американец активно прессинговал россиянина, заставляя того кружить по клетке. Но постепенно Мусаев стал всё чаще отвечать на нападки визави, а на четвёртой минуте чуть было не уложил того на канвас сокрушительной вертушкой в корпус. С этого момента началось его тотальное доминирование. До конца раунда Сторли пропустил ещё не один увесистый удар, а после очередного прямого даже припал на одно колено. Но от первого досрочного поражения в карьере его спас гонг.

Однако это помогло Логану лишь немного отсрочить неминуемое. Уже в дебюте второго отрезка его подбородка достиг сокрушительный апперкот, который сбил его с ног, а на 27-й секунде рефери был вынужден вмешаться и остановить экзекуцию. И пусть Мусаев был вынужден довольствоваться лишь пятью баллами и не сумел обойти Рамазанова, вряд ли был расстроен.

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В итоге Шамиль так и остался на третьей позиции в таблице полусреднего веса, ведь Корешкову и Умалатову на выяснение отношений понадобились все три раунда. И экс-чемпион Bellator вряд ли захочет вспоминать их. С первых же минут он оказался под мощным давлением и пролежал на спине почти всю стартовую пятиминутку, а в начале второй «провалился» в стойке и пропустил серию мощных хуков, чудом не рухнув в нокаут.

Опытный Корешков переждал бурю и пришёл в себя, но попал в крайне сложную ситуацию. Вплоть до окончания второго раунда Умалатов ещё дважды перевёл его на землю и практически лишил шансов на победу судейским решением. Андрею было необходимо рисковать и идти вперёд, надеясь воспользоваться своими навыками в ударной технике. Но излишняя увлечённость атакой сыграла с ним злую шутку. В одном из эпизодов одноклубник Александра Шлеменко забыл об осторожности и вновь оказался на настиле.

Перехватить инициативу Корешков так и не смог. Умалатов уверенно контролировал его в партере вплоть до гонга и с воодушевлением принялся ждать судейского вердикта. И тот вполне мог вызвать у него недоумение. Ведь все трое представителей жюри отдали ему лишь два раунда. Видимо, настолько впечатлились ударами Андрея из позиции снизу в первом. Так или иначе, Магомед одержал самую большую победу в карьере (15-0) и поднялся на четвёртую строчку в таблице. А Спартанец проиграл впервые с октября 2019 года, когда не сумел справиться с Лоренцом Ларкином.