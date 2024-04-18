Царукян: не понимаю, почему все считают Махачева непобедимым

Российский боец смешанных единоборств (ММА) армянского происхождения Арман Царукян высказался о чемпионе UFC Исламе Махачеве.

«Я чувствую, что могу победить Ислама. Все считают его непобедимым. Я не понимаю почему. Первый бой Ислама против Волкановски: Ислам выглядел плохо. Он не выглядел хорошо», — заявил Царукян на YouTube-канале Дэниела Кормье.

14 апреля Царукян взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей.

В активе Царукяна 22 победы при трёх поражениях. У Оливейры 34 победы и десять поражений.

Ранее Царукян рассказал, сколько тратит в месяц на жизнь в России.