Царукян: в России я трачу 500—800 тысяч рублей в месяц

Российский боец смешанных единоборств (ММА) армянского происхождения Арман Царукян рассказал, сколько тратит в месяц на жизнь в России.

«В России я трачу 500—800 тыс. рублей. В эту сумму входят мои увлечения, продукты для семьи, кафе. Полетел в Москву — это уже 100 тыс. рублей. Иногда 200 тыс. рублей можно и за четыре-пять дней потратить», — приводит слова Царукяна «РБК Спорт».

14 апреля Царукян взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей.

В активе Царукяна 22 победы при трёх поражениях. У Оливейры 34 победы и десять поражений.

Ранее сообщалось, что ударивший Царукяна на турнире UFC болельщик перед ним извинился.