Под присмотром Императора: Молдавский нокаутировал Делию, а Гольцов — Васселла на турнире PFL 1

Валентин Молдавский одержал яркую победу на первом турнире PFL в 2024 году, который прошёл в Сан-Антонио. В главном поединке вечера подопечный Фёдора Емельяненко нокаутировал Анте Делию за 137 секунд и возглавил таблицу турнира с шестью очками. В свою очередь, Денис Гольцов нанёс досрочное поражение бывшему претенденту на титул Bellator Линтону Васселлу, Олег Попов сокрушил Стива Моури, а Сергей Билостенный единогласным решением судей взял верх над Благоем Ивановым.

Начало очередного сезона Professional Fighters League обещало получиться крайне любопытным, ведь в рамках первого шоу проходило сразу пять поединков в самом престижном, тяжёлом дивизионе. А список претендентов на титул и призовой миллион долларов почти наполовину состоял из россиян. В Сан-Антонио готовились выступить сразу четверо отечественных бойцов, а бывшему претенденту на титул Bellator Валентину Молдавскому с ходу доверили возглавить турнир.

Первым из россиян в клетку вошёл другой представитель Fedor Team, также сопровождаемый легендарным Последним Императором. И советы Фёдора Емельяненко пригодились уже в ходе первого раунда. Олег Попов активно начал схватку со Стивом Моури, но ближе к середине отрезка запустил американца за спину. Впрочем, затянуть удавку на шее он не дал, а последние секунды и вовсе провёл сверху.

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После перерыва Попов продолжил гнуть свою линию и пытаться уложить Моури на канвас, хотя в стойке выглядел более чем неплохо. И сделал это в очередной раз уже на второй минуте — пусть и ценой пропущенного колена в голову. Однако игра стоила свеч. Стив проспал рывок и запустил Олега сначала в позицию бокового контроля, а потом и в «распятие». И выйти из этого тяжелейшего положения американцу уже не удалось. На полу он пропустил огромное количество ударов в голову и заставил рефери вмешаться. А россиянин заработал пять баллов.

В отличие от одноклубника, Сергей Билостенный провёл в клетке все три запланированных раунда. И это неудивительно, ведь оппонент у него был очень серьёзный, пусть и вышел на коротком уведомлении. За свою карьеру Благой Иванов восемь раз дрался в UFC и взял верх в трёх из них, а уступал далеко не последним атлетам. Среди них были такие звёзды, как бывший чемпион Джуниор дос Сантос, рекордсмен лиги по числу нокаутов Деррик Льюис, а также бывший обладатель титула M-1 Global Марчин Тыбура.

И с ходу стало понятно, что лёгкой битвы Билостенному не светит. Иванов не стеснялся размениваться в центре клетки и зачастую опережал более молодого и габаритного противника, а временами и вовсе выдавал яркие отрезки, несколько раз подряд проваливая соперника. И хотя по числу точных попаданий россиянин превзошёл болгарина (45-33), большим преимуществом он точно не владел.

Тем не менее Емельяненко не сомневался в силах своего подопечного и ещё в перерыве сказал ему: «Он твой». И уже во втором раунде Билостенный нарастил темп и стал всё чаще бить по корпусу, вынуждая Иванова прибегать к клинчу. Так он добился своей цели. Сергей немного поднаелся и заметно замедлился, а в концовке пропустил несколько увесистых ударов и даже лишился капы.

В заключительном отрезке проблемы с ней не закончились. Рефери ещё раз возвращал капу Билостенному, благо причиной тому был не жёсткий хук в челюсть. Россиянин продолжал вести по количеству попаданий, но 37-летний болгарин не сдавался и упрямо шёл вперёд, несмотря на накатившую усталость. Однако раз за разом он нарывался на безотказно работающий джеб наконец нашедшего свою дистанцию Сергея. В результате под его правым глазом образовалась обширная гематома, серьёзно мешавшая обзору.

В итоге Билостенный заметно превзошёл Иванова по количеству ударов (129-95). И пусть он не сумел нанести болгарину первое поражение нокаутом в карьере, всё же склонил судей на свою сторону. Все трое отдали предпочтение россиянину, пусть и с минимальным счётом — 29:28. Правда, болельщики этому вердикту явно не обрадовались, встретив его гулом.

Забегая вперёд, Билостенный стал единственным представителем тяжёлого дивизиона, не сумевшим завершить свой бой досрочно. В итоге с тремя очками он расположился лишь на пятой строчке таблицы. Помимо Попова, его обошёл бывший боец ACA Дэниел Джеймс, сотворивший сенсацию в дуэли с Марсело Голмом. К ней американец подходил в статусе андердога, но за секунду до окончания первого раунда забил бразильца в партере и набрал аж шесть баллов. Правда, лишился одного из-за проваленного взвешивания.

Не стал доводить дело до решения судей и Денис Гольцов. Правда, ему пришлось провести в клетке значительно больше времени, а начало битвы и вовсе вышло крайне непростым. Линтон Васселл с ходу продемонстрировал свои феноменальные борцовские навыки и быстро опрокинул визави на канвас, а впоследствии дважды пробовал пробраться в фулл-маунт. Но россиянин с честью вышел из непростой ситуации и не позволил 40-летнему британцу укрепиться в доминирующей позиции. Правда, перехватить инициативу он не смог и оказался в роли догоняющего.

Гольцов понял это и с первых же секунд рванул вперёд. И под таким прессингом Васселл не выдержал — пропустил тейкдаун и большую часть раунда защищался от непрекращающихся атак. Денис буквально приклеился к Линтону и не отпускал его вплоть до гонга, вбивая один удар в голову за другим. И пусть не сумел финишировать британца, преодолел отметку в 100 попаданий и вполне мог забрать эту пятиминутку со счётом 10:8.

Однако впоследствии всё это стало неважно. Окончательно выбившийся из сил Васселл вновь был переведён на настил, а там лишь безропотно терпел избиение. Рефери долго ждал и предоставил британцу не один шанс выбраться, но на четвёртой минуте всё же сдался. Керри Хэтли остановил поединок, а Денис реабилитировался за поражение от Ренана Феррейры и записал на свой счёт четыре балла. Предельно красноречиво о его доминировании говорила статистика ударов, которых в его активе набралось аж в 7,5 раз больше (176-23).

После этого настала очередь главной дуэли вечера, имевшей полное право считаться принципиальной. Ведь сразиться предстояло ученикам двух великих бойцов, почти 20 лет назад устроивших одну из ярчайших битв в истории смешанных единоборств. 28 августа 2005 года Фёдор Емельяненко в ожесточённом противостоянии взял верх над Мирко Филипповичем и защитил звание чемпиона PRIDE. А теперь он находился в углу Валентина Молдавского, дебютировавшего в PFL боем с Анте Делией — ярким нокаутёром и триумфатором сезона-2022.

И выступление Молдавского стало настоящим откровением. Если ранее он делал ставку на борцовские навыки и предпочитал брать верх за счёт контроля в партере, то в этот раз предпочёл зарубиться. И уже на третьей минуте подтвердил слова Емельяненко, заявившего о его солидном прогрессе в стойке. Валентин был буквально неудержим и вихрем налетел на Делию, так и не позволив тому оказать достойного сопротивления. Мощнейшим правым прямым россиянин отбросил хорвата к сетке и обрушил на него шквал ударов, что позволило ему одержать первую досрочную победу с июля 2018 года. Благодаря этому он набрал шесть очков и возглавил таблицу Гран-при в тяжёлом весе.