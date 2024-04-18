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Украинец Потеря в преддверии боя с россиянином Шарой Буллетом выступит на UFC 301 на коротком уведомлении

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Украинский боец Игорь Потеря проведёт поединок с бразильцем Мишелем Перейрой на турнире UFC 301 в Рио-де-Жанейро.
Украинец Потеря в преддверии боя с россиянином Шарой Буллетом выступит на UFC 301 на коротком уведомлении
  • Gettyimages.ru

Изначально бразилец должен был встретиться с представителем Таджикистана Махмудом Мурадовым, но тот получил травму.

Украинец согласился заменить его на коротком уведомлении.

При этом 22 июня Потере придётся сойтись с россиянином Шарой Буллетом на турнире в Саудовской Аравии.

Отмечается, что если медицинская комиссия допустит спортсмена, то его противостояние с отечественным атлетом останется в силе.

Ранее боец UFC Царукян заявил, что жить в России лучше, чем в США.

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