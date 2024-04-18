Украинец Потеря в преддверии боя с россиянином Шарой Буллетом выступит на UFC 301 на коротком уведомлении
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Изначально бразилец должен был встретиться с представителем Таджикистана Махмудом Мурадовым, но тот получил травму.
Украинец согласился заменить его на коротком уведомлении.
При этом 22 июня Потере придётся сойтись с россиянином Шарой Буллетом на турнире в Саудовской Аравии.
Отмечается, что если медицинская комиссия допустит спортсмена, то его противостояние с отечественным атлетом останется в силе.
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