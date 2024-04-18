Боец UFC Царукян заявил, что жить в России лучше, чем в США

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян поделился мнением о разнице в жизни между Россией и США.

«В США ты можешь говорить гадости о людях и не получить за это по морде. Приведу пример: у меня была беседа с одним парнем. И он говорит мне: «Пошёл в задницу». Что я должен делать? Избить его? Здесь я не могу этого сделать. В России никто бы так не сказал. У нас жить лучше, — заявил Царукян в интервью Нине Мари-Даниэль.

14 апреля Царукян взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей.

В активе Царукяна 22 победы при трёх поражениях. У Оливейры 34 победы и десять поражений.

Ранее Царукян рассказал, сколько денег он тратит на месяц жизни в России.