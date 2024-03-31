Первое поражение в карьере: Тим Цзю уступил Фундоре раздельным решением судей

Тимофей Цзю потерпел первое поражение в карьере в поединке с Себастьяном Фундорой за титулы чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версиям WBC и WBO. Он уверенно смотрелся в начале боя, но в концовке второго раунда получил глубокое рассечение на лбу и упустил инициативу. Оставшаяся часть схватки прошла в равной борьбе, а по её окончании двое из трёх судей отдали предпочтение американцу.

В конце марта Тимофей Цзю собирался сделать ещё один большой шаг к достижению статуса полномасштабной звезды бокса. В предпоследний день месяца австралийцу предстояло впервые выйти на ринг многотысячной арены T-Mobile в Лас-Вегасе, чтобы сразиться с экс-чемпионом мира Китом Турманом. И пусть в случае успеха действующий обладатель пояса WBO в первом среднем весе даже не записывал на свой счёт очередную защиту, эта победа могла дать серьёзный толчок его карьере. Однако за две недели до шоу всё пошло наперекосяк.

Турман был вынужден сняться с боя из-за травмы бицепса, а на замену ему вышел 197-сантиметровый гигант Себастьян Фундора, с которым Цзю мог встретиться ещё в прошлом году. Но тогда американец сенсационно проиграл нокаутом Брайну Мендосе, впоследствии не сумевшему помешать Тиму заполучить звание WBO Super. И хотя сам австралиец с российскими корнями вряд ли был рад такой рокировке, организаторам это пришлось по нраву. Они не только присвоили их битве статус титульной, но также поставили на кон вакантный трофей WBC. И тем самым до предела подняли ажиотаж вокруг и так интересной схватки.

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И хотя сам чемпион назвал грядущую дуэль с Фундорой «первой возможностью достичь величия», порой складывалось впечатление, будто он не слишком уважительно относится к будущему сопернику. За несколько дней до турнира в СМИ появились слухи о переговорах между Цзю и Кроуфордом об очном поединке, а впоследствии сам Тим прокомментировал желание Эррола Спенса — младшего помериться силами с триумфатором противостояния в Лас-Вегасе. И всё это на фоне получения рекордного гонорара в истории австралийского спорта в размере $10 млн — почти в полтора раза больше, чем заработал гольфист Кэмерон Смит на турнире LIV Golf London в 2023-м.

И хотя время на подготовку к крайне неудобному оппоненту было ограничено, Цзю очень уверенно начал встречу с Фундорой. Несмотря на колоссальную разницу в росте (23 см), он доминировал на ринге: великолепно контролировал дистанцию и несколько раз жёстко попал, разбив американцу нос. Казалось, сейчас тот окончательно расклеится, однако произошёл несчастный случай. За несколько секунд до окончания второго раунда сам Тимофей крайне опрометчиво пошёл вперёд и врезался головой в аккуратно подставленный локоть Себастьяна. На его лбу образовалось огромное рассечение.

Как признался потом сам Цзю, в этот момент он буквально ослеп и с трудом различал происходящее на ринге из-за застилавшей лицо крови. Было крайне сложно не заметить, в каком шоке он оказался в первые минуты после инцидента. Поначалу он так растерялся, что уступил два отрезка подряд, да и впоследствии уже не дрался так уверенно, как в дебюте.

Завязалась равная борьба, где ключевая роль была отведена арбитрам. Явного преимущества не имел ни один из бойцов, а отдавать предпочтение можно было как одному, так и второму. Наглядно это иллюстрировали карточки судей, сошедшихся во мнении лишь относительно триумфатора седьмой и десятой трёхминуток. Первую они дружно отдали Себастьяну, вторую — Тиму.

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Быть может, сумей катмен остановить кровотечение, у Цзю было бы гораздо больше шансов на победу, но все попытки углового австралийца были безуспешны. Не помогали и советы тренера «не думать о сечке», ведь о ней регулярно напоминали и проверявшие состояние боксёра рефери и доктор, а также молотивший в одну и ту же точку джебом Фундора.

В итоге мнения представителей жюри разделились. Первый восхитился храбростью Цзю и отдал ему восемь раундов, в то время как второй увидел превосходство Фундоры, причём с таким же счётом. Решающее слово осталось за третьим судьёй, который также встал на сторону американца — 112:116. 116:112, 115:113. Тимофей потерпел первое поражение в карьере и не только упустил возможность выиграть титул WBC, но и потерял пояс WBO.

Тем не менее в истории противостояния Цзю и Фундоры не поставлена точка. Как стало известно по окончании турнира, в контракте на поединок был предусмотрен незамедлительный реванш. И как сообщили ТАСС в команде австралийца, эта опция будет реализована. Значит, в скором времени у Тимофея будет отличный шанс подтвердить свой высокий класс и доказать, что это поражение было лишь следствием ужасного стечения обстоятельств.