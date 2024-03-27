Поединок Мазура за пояс WBA перенесён в связи с повышенными мерами безопасности

Поединок российского боксёра Алексея Мазура за пояс WBA Asia в лёгком весе с Лореном Джафетом из Танзании перенесён на неопределённый срок.

«В связи с повышенными мерами безопасности после трагических событий в «Крокус Сити Холле» принято решение перенести турнир в Ярославле на неопределённый срок. Этот вечер бокса мы планируем провести в Ярославле», — сказал глава промоушена Кирилл Щекутьев.

Десятираундовый бой должен возглавить турнир «Путь чемпиона», организованный промоутерской компанией Iron & Gloves Promotions.

Впервые с февраля 2022 года на территории России будет разыгран пояс одной из четырёх ведущих мировых организаций в профессиональном боксе.

Мазур должен был оспорить пояс WBA Asia в лёгком весе ещё 8 марта на турнире в Майкопе в поединке с другим боксёром из Танзании, Саиди Мколой. Но африканец по медицинским показателям не смог вылететь в Россию.

Ранее тренер Гасанали Гасаналиев заявил, что Виктория Дудакова планирует выйти на турнире UFC Fight Nights с российским флагом.