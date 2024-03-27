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Поединок Мазура за пояс WBA перенесён в связи с повышенными мерами безопасности

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Поединок российского боксёра Алексея Мазура за пояс WBA Asia в лёгком весе с Лореном Джафетом из Танзании перенесён на неопределённый срок.
Поединок Мазура за пояс WBA перенесён в связи с повышенными мерами безопасности
  • Gettyimages.ru

«В связи с повышенными мерами безопасности после трагических событий в «Крокус Сити Холле» принято решение перенести турнир в Ярославле на неопределённый срок. Этот вечер бокса мы планируем провести в Ярославле», — сказал глава промоушена Кирилл Щекутьев.

Десятираундовый бой должен возглавить турнир «Путь чемпиона», организованный промоутерской компанией Iron & Gloves Promotions. 

Впервые с февраля 2022 года на территории России будет разыгран пояс одной из четырёх ведущих мировых организаций в профессиональном боксе. 

Мазур должен был оспорить пояс WBA Asia в лёгком весе ещё 8 марта на турнире в Майкопе в поединке с другим боксёром из Танзании, Саиди Мколой. Но африканец по медицинским показателям не смог вылететь в Россию.

Ранее тренер Гасанали Гасаналиев заявил, что Виктория Дудакова планирует выйти на турнире UFC Fight Nights с российским флагом.

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