Курбанов: Цзю — красавец, прошёл поединок с Фундорой почти вслепую

Российский боксёр Магомед Курбанов прокомментировал поражение Тимофея Цзю от американца Себастьяна Фундоры.

«Тим — красавец, прошёл этот поединок почти вслепую и показал очень достойный бой. Фундора проявил свой дух, вернулся после жестокого поражения и выдал такой результат — это вдохновляет», — цитирует Курбанова «Чемпионат».

Поединок на «Ти-Мобайл Арене» продлился все 12 раундов и завершился поражением Цзю раздельным решением судей. Таким образом, он не смог защитить свой чемпионский пояс по версии WBO в первом среднем весе.

Ранее Владимир Хрюнов высказал своё мнение о боксёре Тимофее Цзю.