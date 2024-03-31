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Курбанов: Цзю — красавец, прошёл поединок с Фундорой почти вслепую

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Российский боксёр Магомед Курбанов прокомментировал поражение Тимофея Цзю от американца Себастьяна Фундоры.
Курбанов: Цзю — красавец, прошёл поединок с Фундорой почти вслепую
  • Gettyimages.ru

«Тим — красавец, прошёл этот поединок почти вслепую и показал очень достойный бой. Фундора проявил свой дух, вернулся после жестокого поражения и выдал такой результат — это вдохновляет», — цитирует Курбанова «Чемпионат».

Поединок на «Ти-Мобайл Арене» продлился все 12 раундов и завершился поражением Цзю раздельным решением судей. Таким образом, он не смог защитить свой чемпионский пояс по версии WBO в первом среднем весе.

Ранее Владимир Хрюнов высказал своё мнение о боксёре Тимофее Цзю.

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