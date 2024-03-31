Тим Цзю: Фундора — новый король в первом среднем весе

Австралийский боксёр Тимофей Цзю прокомментировал поражение от американца Себастьяна Фундоры.

«Такие вещи случаются. Импульс нарастал. В первых раундах я наносил сильные удары, а потом бум — и полностью ослеплён. Поздравляю Фундору, он новый король в этой весовой категории», — цитирует Цзю The Guardian.

Поединок на «Ти-Мобайл Арене» продлился все 12 раундов и завершился поражением Цзю раздельным решением судей. Таким образом, он не смог защитить свой чемпионский пояс по версии WBO в первом среднем весе.

Ранее Владимир Хрюнов высказал своё мнение о боксёре Тимофее Цзю.